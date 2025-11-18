Max Verstappen explicó por qué nunca responde quién es el mejor de la historia de la F1: “Puede sonar controversial”

El vigente tetracampeón del mundo sabe que repetir el campeonato en este 2025 es prácticamente utópico, y al menos públicamente, ya se bajó de la pelea por el título. Es por ello que, ya más relajado, Max Verstappen se animó a dar una entrevista con el pódcast Pelas Pistas, y a hablar de todo.

En ese contexto, le consultaron sobre quién cree que es el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, y si se ve ya dentro de esa conversación en la que hay nombres como Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Ayrton Senna y Lewis Hamilton. Sin embargo, con seriedad y altura, el neerlandés explicó por qué nunca responde ante dicha consulta.

Para Verstappen, no hay un “mejor de la historia”.

“Esto puede sonar un tanto controversial”, advirtió Verstappen de inicio, “pero si pones a los pilotos de antes a pilotar los autos actuales, lo sufrirían“, afirmó. “Lo he dicho antes, en el deporte hay mucha evolución. La gente se vuelve mucho más profesional.”

“Es por eso que hay que dejar a los grandes en su era. Ellos fueron los mejores en su era, en lo que el mundo, la humanidad, conocía en ese momento“, expuso Max. “Por eso encuentro injusto dar una respuesta cuando la gente me pregunta quién va a ser el más grande. Es imposible de responder, cada generación ha tenido un mejor piloto y listo.“

Verstappen, demasiado lejos para pensar en el pentacampeonato

A pesar de haber recortado más de cien puntos en los últimos Grandes Premios, las dos victorias consecutivas de Lando Norris significan que Max Verstappen, con 3 Grandes Premios restantes, esté a 49 puntos de la cima del campeonato del mundo. Necesitaría una catástrofe de Norris y Piastri para ser campeón, y él lo sabe.

“Tuvimos demasiados fines de semana donde, simplemente, no fuimos lo suficientemente rápidos. Y luego, por supuesto, te encuentras con esta gran distancia. Desde allí tuvimos buenos momentos donde recuperamos algunos, pero no es suficiente. Así es la temporada”, afirmó Max después de Brasil, tirando la toalla en la pelea.

