Jugó en la Selección Argentina, River y Boca pelearon por él y ahora acordó su llegada a un equipo de la Liga Profesional

Los directivos de Estudiantes avanzaron por el delantero que se encuentra en Europa, ya que prescindieron de Lucas Alario.

Por Julián Mazzara

© Getty ImagesAdolfo Gaich durante su paso por la Selección Argentina.

El mercado de pases tiene fecha de cierre, pero aún falta mucho tiempo para ello. Y mientras tanto, en un año donde todos los cañones estarán enfocados en lo que ocurra con la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por ahora, son pocos los equipos que se refuerzan.

Hasta ahora, River adquirió a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, mientras que Boca sigue a la espera de que se resuelva la negociación por el colombiano Marino Hinestroza. Mientras tanto, otros equipos como Estudiantes de La Plata realizan diferentes movimientos.

Luego de desprenderse de Román Gómez, quien continuará con su carrera en el fútbol brasileño y defenderá la camiseta de Bahía, los directivos del Pincha iniciaron las negociaciones por Adolfo Gaich, quien fue ofrecido y por el que ya hubo una reunión formal con su representante, según informó el medio platense 0221.com.ar.

La misma fuente reveló que el cordobés, con pasado en San Lorenzo y que jugó con la camiseta albiceleste con los seleccionados juveniles, como así también el comandado por Lionel Scaloni, con el que debutó el 10 de septiembre de 2019 ante México, es uno de los anhelos de la dirigencia liderada por Juan Sebastián Verón. Incluso, sostuvieron que “las tratativas se enfocaron en su llegada por un año con opción de compra por el 50% de la ficha”.

Adolfo Gaich, delantero de PFC Krylia Sovetov Samara. (Foto: Instagram adolfogaich)

En la actualidad, Gaich se encuentra en el fútbol ruso, donde defiende la camiseta de PFC Krylia Sovetov Samara, quien se encuentra a cinco puntos del descenso y donde posee contrato hasta mitad de año. Y justamente, el vínculo que lo une a CSKA Moscow también finaliza en la misma fecha.

En el caso de que los Pincharratas logren un acuerdo económico con los rusos, algo que podría ocurrir durante el fin de semana, el delantero de 1.90 metros de altura, llegará a la ciudad de las diagonales para cubrir el hueco que dejó la salida de Lucas Alario, quien no fue tenido en cuenta por Eduardo Domínguez y quedó con el pase en su poder.

Todos los clubes en los que jugó Adolfo Gaich

Antes de que llegara a PFC Krylia Sovetov, la carrera de Adolfo Gaich estuvo abocada a siete clubes.

  • San Lorenzo (2018-2020)
  • CSKA Moscú (2020-act.)
  • Benevento Calcio (2021)
  • SD Huesca (2021-2022)
  • Hellas Verona (2023)
  • Rizespor (2023-2024)
  • Antalyaspor (2024-2025)
  • PFC Krylia Sovetov (2025-actualidad)
Las estadísticas de Adolfo Gaich en su carrera

Desde que debutó con la camiseta de San Lorenzo, el delantero cordobés afrontó 211 partidos, convirtió 37 goles y aportó 10 asistencias en 8.592 minutos disputados.

DATOS CLAVES

Aquí tienes los takeaways fácticos del artículo:

  • Estudiantes de La Plata inició negociaciones formales por el delantero Adolfo Gaich.
  • La oferta sería un préstamo por un año con opción de compra del 50%.
  • Llegaría para reemplazar a Lucas Alario, que no fue tenido en cuenta por Eduardo Domínguez.
Julián Mazzara

Palabra autorizada

german garcía grova

River retomó contactos por Jhohan Romaña: cómo es la nueva oferta que envió

toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

