Alineaciones de Japón vs. Uruguay por un amistoso FIFA internacional

Asiáticos y sudamericanos se encuentran frente a frente con el Q&A Stadium Miyagi como testigo y como escenario.

Este jueves, en el marco de un nuevo amistoso FIFA internacional, los seleccionados de Japón y Uruguay se encuentran frente a frente en el Q&A Stadium Miyagi del propio país asiático. Lo hacen con la misión de probar alternativas y de seguir mejorando luego del Mundial.

Cabe destacar que, en la mencionada Copa del Mundo, Japón, que continúa con Hajime Moriyasu al frente de la dirección técnica, llegó hasta la instancia de 16avos de final, donde jugó un gran partido ante Brasil, pero terminó perdiendo por 2-1.

Por su parte, La Celeste, ya sin Marcelo Bielsa, pero con Diego Forlán como director técnico, busca iniciar su camino rumbo al Mundial 2030. No es un detalle menor que viene de un fracaso contundente, quedando eliminada en fase de grupos.

Probables formaciones de Japón y Uruguay

Japón: Zion Suzuki; Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu, Kou Itakura; Junya Ito, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ritsu Doan; Daizen Maeda, Keito Nakamura y Ayase Ueda.

Uruguay: Santiago Mele; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Maximiliano Araújo, Darwin Núñez y Brian Rodríguez.

Hora y estadio de Japón vs. Uruguay

Hora: 07:05 (República Argentina)

Estadio: Q&A Stadium Miyagi (Japón)

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La previa de Japón vs. Uruguay