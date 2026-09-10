Por qué el GP de España de la Fórmula 1 2026 se llama Madring

El campeonato de la F1 seguirá su curso este fin de semana en el nuevo circuito con sede en Madrid.

Este fin de semana del 11, 12 y 13 de septiembre se disputará la primera edición del Gran Premio de España de la Fórmula 1, que tendrá sede en el novedoso circuito de Madrid. Cabe destacar que, desde este año, el circuito de Barcelona-Catalunya fue bautizado como GP de Barcelona para darle el nombre del país ibérico al que se correra en Madring.

Con un campeonato al rojo vivo y los Alpine en levantada, un circuito nuevo para los 22 pilotos de la grilla puede ser una gran oportunidad para Franco Colapinto. Luego de lo hecho en Monza, el argentino buscará seguir sumando puntos en el flamante GP de España, que bautizado como Madring por un motivo más que particular.

El trazado del circuito de Madring (Getty)

Por qué el circuito del GP de España se llama “Madring”

La propia web del circuito lo expresa en un dinámico comunicado:

“Madrid es la primera gran capital europea que acogerá un Gran Premio de F1, de ahí que el nombre del circuito gire en torno al de Madrid, en combinación con la palabra “ring”, que es la denominación que reciben muchos circuitos en el mundo de la F1. Se consigue así un nombre moderno y actual alineado con el nuevo concepto de circuito espectáculo, al estilo de Abu Dhabi, Miami y Las Vegas, donde el evento en sí traspasa los límites de la pista e impregna la ciudad.

MADRING es un nombre corto y directo, fácil de recordar y que no necesita traducción”.

El circuito cuenta con 5.4km de trazado, con una vuelta promedio de 1:34’00”, donde se superarán velocidades de 300km/h pese a las 22 vueltas que tiene en total.

GP de España: horarios y dónde ver la carrera que se corre en Monza

Como toda la Fórmula 1, el GP de España se podrá sintonizar mediante Disney +.

Viernes 11 de septiembre

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

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Sábado 12 de septiembre

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 10:00

Horarios correspondientes a la República Argentina.