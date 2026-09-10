Así es Madring, el nuevo circuito del GP de España que debuta en la F1: vueltas, longitud y más

La capital de España vuelve a recibir a la Máxima por primera vez desde 1981. Conoce todos los detalles.

La Fórmula 1 no descansa. Tras el histórico triunfo de Kimi Antonelli en Monza, la Máxima se prepara para el estreno del circuito de Madring en el marco del Gran Premio de España 2026. Esta será la 14° cita del año y este trazado es el único del calendario que los pilotos no conocen todavía.

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Algunos, como Max Verstappen y Pierre Gasly, ya advirtieron sobre la complejidad del circuito y todo parece indicar que será un fin de semana accidentado. A cotinuación, conoce todo sobre el circuito de Madring.

Características del circuito de Madring

Vueltas en carrera 57 Longitud del circuito 5,47 km Distancia total 307,8 km Tiempo de vuelta estimado 1 minuto y 32 segundos Diseñador Jarno Zaffelli (estudio italiano Dromo) Características 22 curvas, velocidad máxima superior a 300 km/h

Lewis Hamilton rodando en el circuito de Madring (Getty Images)

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