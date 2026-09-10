Así es Madring, el nuevo circuito del GP de España que debuta en la F1: vueltas, longitud y más

La Fórmula 1 no descansa. Tras el histórico triunfo de Kimi Antonelli en Monza, la Máxima se prepara para el estreno del circuito de Madring en el marco del Gran Premio de España 2026. Esta será la 14° cita del año y este trazado es el único del calendario que los pilotos no conocen todavía.
Algunos, como Max Verstappen y Pierre Gasly, ya advirtieron sobre la complejidad del circuito y todo parece indicar que será un fin de semana accidentado. A cotinuación, conoce todo sobre el circuito de Madring.
Características del circuito de Madring
|Vueltas en carrera
|57
|Longitud del circuito
|5,47 km
|Distancia total
|307,8 km
|Tiempo de vuelta estimado
|1 minuto y 32 segundos
|Diseñador
|Jarno Zaffelli (estudio italiano Dromo)
|Características
|22 curvas, velocidad máxima superior a 300 km/h
Lewis Hamilton rodando en el circuito de Madring (Getty Images)
Sectores más importantes de Madring
- La Monumental: El sector más extremo del campeonato. Una larguísima curva de 550 metros con un peralte (inclinación) progresivo que alcanza el 24%. Aquí los neumáticos y la musculatura de los pilotos sufren la mayor carga de fuerzas G.
- El sector “Indoor” (Curvas 19-21): La zona más lenta, angosta y técnica del circuito. Los monoplazas pasan a centímetros de los muros bordeando los pabellones 12 y 14 de IFEMA.
- Curva 22 (“El Parque”): El último giro semicircular antes de enhebrar la recta de meta principal. Está diseñado en un guiño a la arquitectura de la Plaza de Toros de Las Ventas y toma su nombre por asomarse al Parque Juan Carlos I.