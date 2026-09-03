Colapinto dio detalles del posible regreso de la F1 a Argentina: “Hablamos con el presidente de la FIA”

El piloto de Alpine habló con la prensa en el marco del Gran Premio de Italia y reveló contactos entre Mohammed ben Sulayem y Javier Milei.

El retorno del Autódromo Oscar y Juan Gálvez al calendario de la Fórmula 1 está cada vez más cerca. Si bien Argentina difícilmente reciba a la Máxima en la temporada 2027, lo cierto es que el país sigue dando pasos firmes en la búsqueda de volver a recibir al torneo más importante del automovilismo en el corto y mediano plazo.

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Javier Milei expresó su deseo de recibir a la F1 en la inauguración del Congreso Americano de la FIA en Buenos Aires y ahora Franco Colapinto hizo lo propio en la previa del Gran Premio de Italia. Puntualmente, el piloto de Alpine habló con la prensa en Monza sobre esta posibilidad y dio detalles sobre las charlas.

“Hablamos con Mohammed (ben Sulayem, presidente de la FIA). Él estaba en Argentina, así que fue genial. Fue ahí y estuvo presente el Presidente de Argentina. Creo que fue increíble verlos a todos allí y ver el interés que tienen la FIA y la Fórmula 1“, comentó Franco en declaraciones publicadas por el portal Motorsport.

Franco Colapinto volverá a correr en Monza (Getty Images)

“Creo que es fantástico que entiendan y vean el valor de que Argentina vuelva al calendario, y sería increíble que eso sucediera. Así que, nuevamente, estoy muy agradecido de que se hayan tomado el tiempo para ir allí y mantener esa reunión”, completó el piloto argentino.

Mientras tanto, las obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez continúan a paso firme y hay grandes esperanzas de que Argentina vuelva al calendario de la Fórmula 1 por primera vez desde abril de 1998. En caso de que ese regreso se concrete en 2028, habrán pasado 30 años desde el antecedente más reciente.

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Mohammed ben Sulayem analizará la sanción a Colapinto

Franco Colapinto sufrió una sanción (Drive-Through) en Zandvoort y la decisión de los comisarios provocó una gran polémica. Ante esta situación, el presidente de la FIA aseguró en el marco de la inauguración del Congreso Americano: “Lo analizaremos y veremos. Y hablaré con él. Llamaré personalmente a Franco. Escucharé lo que tenga para decir”.

En síntesis