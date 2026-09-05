Alpine sigue pisando fuerte en el Gran Premio de Italia 2026. La escudería de Enstone llegó a Monza con mejores en sus dos coches y esto quedó evidenciado en la Práctica Libre 3: ambos pilotos quedaron en el Top 10 y se ilusionan con llegar a Q3 en la clasificación.
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Tanto Franco Colapinto como su compañero de equipo, Pierre Gasly, fueron de los primeros pilotos en saltar a la pista en la FP3 con neumáticos medios y el francés quedó por encima. Ya sobre el final de la sesión, los dos montaron gomas blandas y marcaron tiempos similares.
Franco Colapinto en el Autodromo Nazionale de Monza (Getty Images)
Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Italia
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Liam Lawson (Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Oliver Bearman (Haas)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alex Albon (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Checo Perez (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)
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¿A qué hora es la clasificación del GP de Italia 2026?
Los pilotos saldrán nuevamente al Autódromo de Monza para disputar la clasificación del Gran Premio de Italia. La qualy comenzará a las 11:00 hs (de Argentina) y contará con la particularidad de que Kimi Antonelli ya sabe que largará desde el fondo de la parrilla.