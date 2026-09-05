Franco marcó un buen tiempo con neumáticos blandos y quedó muy cerca de su compañero. Se viene la clasificación.

Alpine sigue pisando fuerte en el Gran Premio de Italia 2026. La escudería de Enstone llegó a Monza con mejores en sus dos coches y esto quedó evidenciado en la Práctica Libre 3: ambos pilotos quedaron en el Top 10 y se ilusionan con llegar a Q3 en la clasificación.

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Tanto Franco Colapinto como su compañero de equipo, Pierre Gasly, fueron de los primeros pilotos en saltar a la pista en la FP3 con neumáticos medios y el francés quedó por encima. Ya sobre el final de la sesión, los dos montaron gomas blandas y marcaron tiempos similares.

Franco Colapinto en el Autodromo Nazionale de Monza (Getty Images)

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Italia

George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Oscar Piastri (McLaren) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Perez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin)

¿A qué hora es la clasificación del GP de Italia 2026?

Los pilotos saldrán nuevamente al Autódromo de Monza para disputar la clasificación del Gran Premio de Italia. La qualy comenzará a las 11:00 hs (de Argentina) y contará con la particularidad de que Kimi Antonelli ya sabe que largará desde el fondo de la parrilla.