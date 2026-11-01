¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón de la F1 en el GP de México?

El piloto italiano larga cuarto y tiene muchas chances de coronarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El campeonato de la Fórmula 1 puede definirse este domingo 1 de noviembre en el marco del Gran Premio de México 2026. Kimi Antonelli llega a esta carrera con una amplia ventaja y tiene serias chances de consagrarse.

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Kimi ni siquiera necesita ganar para quedarse con el Mundial de Pilotos. De hecho, prácticamente con cualquier escenario será campeón, incluso si no logra terminar la carrera. A continuación, repasa los resultados que le dan el título a Antonelli.

Con estos resultados Kimi Antonelli es campeón de la F1

Si Kimi Antonelli termina la carrera entre los primeros nueve, se asegura matemáticamente el Mundial de Pilotos 2026 en el Gran Premio de México. De allí para abajo, no depende de sí mismo.

En caso de que Antonelli finalice 10°, necesita que George Russell no gane la carrera para ser campeón. Si Kimi termina 11° o peor, ni Russell ni Lewis Hamilton debe ganar el México para que el italiano se quede con el Mundial.

Los escenarios que le darían el título a Kimi Antonelli en México (@F1)

En síntesis

Kimi Antonelli definirá el campeonato de F1 en el GP de México 2026.

definirá el campeonato de F1 en el GP de México 2026. Top 9 en la carrera le asegura matemáticamente el Mundial de Pilotos.

en la carrera le asegura matemáticamente el Mundial de Pilotos. Puesto 10° le da el título si George Russell no gana el Gran Premio.