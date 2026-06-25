Tras ganar en Barcelona, Lewis Hamilton confirmó una mejora de motor en su Ferrari para el GP de Austria

La escudería de Maranello está en su mejor momento de la temporada y tiene una importante mejora para la carrera en Austria.

Ferrari atraviesa un momento de forma notable en la F1 2026, luego de conseguir su primer triunfo en la categoría en casi dos años con el primer puesto de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona. El siete veces campeón del mundo se estrenó en lo más alto del podio con la escudería de Maranello, siendo el mejor del fin de semana con diferencia, y llega a Austria con una mejora clave para revalidarlo.

El Gran Premio de Austria de la F1 2026 está en Disney+

La FIA realizó sus pruebas y, a partir del sistema ADUO, le permitió a Ferrari traer una mejora de unidad de potencia para ponerse a la par del motor Mercedes, el mejor de la parrilla. En ese contexto, los del Cavallino Rampante ya tenían todo preparado para este momento y podrán introducir esta mejora de motor tan pronto como este fin de semana en el Red Bull Ring.

Hamilton ganó en Barcelona, y aún así Ferrari podrá llevar una mejora de motor a Austria. (Getty)

El propio Hamilton reconoció esta mejora, que les permitirá tener un plus en Austria, aunque fue cauto a la hora de las expectativas: “Es nuestro primer paso desde el lado de motor. Es un paso chico, pero así son las cosas, hay que poner un pie delante del otro para poder caminar”, expresó el británico a modo de metáfora.

“Este fin de semana tenemos este nuevo motor, que no solucionará toda la diferencia, pero es un paso adelante. Estoy orgulloso y agradecido, pero Mercedes sigue siendo el equipo a vencer”, agregó Hamilton, que también le tiró flores a la escudería que viene dominando el campeonato del mundo desde el comienzo.

Hamilton marcha segundo en el campeonato del mundo y buscará seguir recortando. (Getty)

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“Han ganado todo y han estado increíbles este año, con un gran auto y un equipo asombroso de calibre mundial. Tenemos una batalla real en nuestra manos, y necesitamos todas las manos trabajando el resto del año para, cuanto menos, poder acercarnos a competir con ellos. No creo que sea imposible”, concluyó.

Leclerc también se refirió a la mejora de motor

Si bien Lewis Hamilton y Ferrari han tenido un par de fines de semana consecutivos realmente buenos, Charles Leclerc ha visto la otra cara de la moneda, con dos abandonos consecutivos. De todas formas, el monegasco se muestra optimista con la actualización de su auto, para poder dar vuelta este presente.

Charles Leclerc quiere dar vuelta la historia. (Getty)

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“Todos en el equipo están trabajando como locos por cada componente. No sé qué tanto marcará la diferencia, es difícil responder esa pregunta, pero está claro que es un paso en la dirección correcta”, destacó. “Mercedes sigue teniendo una gran, gran ventaja, por lo que necesitaremos más. Lo bueno es que todos estamos al tanto de ello y seguiremos empujando al máximo para recortarla”, completó.

Los horarios del Gran Premio de Austria

VIERNES 26 DE JUNIO

Entrenamientos libres 1: 08:30hs

08:30hs Entrenamientos libres 2: 12:00hs

SÁBADO 27 DE JUNIO

Entrenamientos libres 3: 07:30hs

07:30hs Clasificación: 11:00hs

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DOMINGO 28 DE JUNIO