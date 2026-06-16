La FIA sancionó polémicamente a Colapinto por algo que también hicieron Hamilton, Lawson y Leclerc

El argentino redondeó un gran fin de semana en Barcelona pese a las decisiones de Alpine y al polémico castigo de la FIA.

Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1, esta vez en el marco del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, en España. Sin embargo, lo hizo en medio de una gran polémica, porque culminó en la octava posición, pero, luego de una sanción impuesta un rato después de la bandera a cuadros, terminó cayendo hasta el décimo lugar.

De todos modos, el balance de su fin de semana termina siendo bueno. Si comparamos cómo arrancó el viernes y cómo terminó el domingo sumando puntos, el resultado es positivo. Alpine llegó a Barcelona pensando que debía ser el quinto equipo, pero el viernes pusieron el auto en pista sin las mejoras del alerón delantero.

La expectativa inicial era de mucha preocupación por el desgaste de neumáticos y por la falta de ritmo, tanto a una vuelta como en las tandas largas, donde perdían entre tres y cuatro décimas por giro. En ese contexto tan complicado, terminar con los dos pilotos en los puntos y consolidarse como el quinto equipo en pista es un gran paso adelante, aunque también un llamado de atención para no dormirse.

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Decisiones de Alpine y la polémica sanción de la FIA

Durante la carrera hubo decisiones importantes. La primera fue cuando el equipo le pidió a Franco Colapinto que dejara pasar a Pierre Gasly. En ese momento, más allá del reclamo del argentino, Alpine tenía razón: el francés venía con neumáticos más nuevos y un ritmo de carrera completamente distinto. No tenía sentido contenerlo.

Además, la escudería planeaba invertir los roles al final mediante un “undercut” de Franco en la segunda parada para salir por delante de Gasly. Si Alpine realmente lo habría hecho o si le habrían devuelto la posición es algo que nunca sabremos, pero la lógica de carrera indicaba que esa determinación era altamente probable.

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Lo verdaderamente polémico vino después de la carrera, con la sanción de la FIA. Allí citaron a Colapinto, quien demostró, con la telemetría, que efectivamente levantó el acelerador ante la bandera amarilla. Sin embargo, la FIA consideró que “no levantó lo suficiente”, aplicándole una penalización de 10 segundos y un punto en la licencia, lo que lo bajó al décimo lugar.

Bajo esa órbita, entra a jugar la subjetividad de la norma, ingresando en una dinámica totalmente subjetiva. ¿Cuánto es suficiente? Al comparar las vueltas, se observa que Lewis Hamilton —quien también fue investigado, pero luego liberado de sanción— pasó a la misma velocidad o incluso más rápido que Franco. Lo mismo hicieron Liam Lawson y Charles Leclerc en ese instante.

A pesar de la arbitrariedad e inconsistencia de la sanción, Colapinto completó un gran fin de semana: volvió a ganarle a Gasly en la clasificación, se recuperó del mal trago del Gran Premio de Mónaco y demostró un nivel competitivo de menos a más con un auto difícil. La única constante negativa ha sido la mala suerte fortuita con los Safety Cars y Virtuals Safety Cars, que en lo que va de la temporada han salido en momentos que no lo favorecen.

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Colapinto en acción en Barcelona. (Foto: Getty)

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto?

El próximo episodio en la actual temporada de la Fórmula 1 tendrá lugar entre el 26 y el 28 de junio, en el marco del Gran Premio de Austria.

Las posiciones de la Fórmula 1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos George Russell (Mercedes) – 106 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos Lando Norris (McLaren) – 73 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 28 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 14 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

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Tabla del Campeonato de Constructores 2026