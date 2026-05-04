Lewis Hamilton le hizo un gesto obsceno a Franco Colapinto que se hizo viral tras el GP de Miami

La adrenalina de la Fórmula 1 suele dejar postales inolvidables y el reciente Gran Premio de Miami no fue la excepción, con Franco Colapinto como protagonista. Más allá del histórico séptimo puesto que consiguió con Alpine, el piloto argentino fue protagonista de una situación particular junto a Lewis Hamilton que encendió las redes sociales.

Todo se originó durante la caótica primera vuelta en suelo norteamericano. Tras una accidentada largada que incluyó un trompo de Max Verstappen, el orden de la grilla se alteró por completo. En ese momento, Colapinto estiró la frenada para cuidar su lugar ante el ataque del Ferrari, produciéndose un leve toque que no habría caído del todo bien en el británico, quien lo dejó en claro unas curvas más adelante.

Una vez que Hamilton logró emparejar y sobrepasar al argentino, no ocultó su frustración por la fricción previa y, levantando su mano derecha fuera del volante, le dedicó el famoso dedo del medio a Colapinto, regalando una curiosa imagen que recorrió el planeta.

JAJAAJJAJAAJA Hamilton le sacó el dedo a Franco 🖕🏻



Esto seguramente fue un poco después de la largada

pic.twitter.com/NSG5bl300i — Alpinito 🧉🇦🇷 (@SoyAlpinito) May 4, 2026

Lejos de buscar polémicas, aunque la seña se viralizó, quedó claro que no hubo cuestiones personales, sino la calentura lógica del fragor de la competencia. De hecho, los comisarios deportivos analizaron el roce inicial y determinaron que fue un simple incidente de carrera, sin aplicar sanciones.

Además, la bronca de Hamilton tenía un sustento técnico. Al finalizar las 57 vueltas, explicó cómo el cruce con Colapinto condicionó su ritmo. “Tuve muy mala suerte por quedar involucrado en el trompo de Max. Y después, el daño por Franco me hizo perder un montón de carga aerodinámica, y desde ahí quedé en tierra de nadie”, detalló.

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“Perdí alrededor de medio segundo de carga y estuve girando tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posible. Es lo peor cuando pasa en la primera vuelta, porque ya no hay nada que podamos hacer. Un fin de semana para olvidar. Seguimos adelante”, concluyó el actual volante de la escudería italiana, que finalizó en el quinto puesto de la grilla.

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