Lewis Hamilton dejó atrás la tensión con Franco Colapinto y lo demostró con un gesto tras el GP de Miami

Luego de que el inglés le levantara el dedo anular al de Alpine, el experimentado dejó atrás la polémica y todo se vio en un video viral.

Pasó el Gran Premio de Miami en la Fórmula 1 y aún hay repercusiones por la excelente actuación de Franco Colapinto. El piloto de Alpine se quedó con la 7° posición, su mejor resultado en la máxima categoría, y aportó 6 puntos importantes para su equipo.

Una de las imágenes de la carrera del argentino que más se viralizaron en las últimas horas fue el pequeño choque con Lewis Hamilton en la largada. Si bien no pasó a mayores, el Ferrari sufrió daños en el fondo plano y perdió carga aerodinámica, algo que no le permitió trepar del 6° lugar.

Incluso, los fanáticos del automovilismo luego replicaron un video en el que el británico le levantó el dedo anular a Colapinto al pasarlo en la recta siguiente a la colisión entre ambos. Pero la tensión solamente quedó en la pista, prevaleciendo la buena relación entre los pilotos.

La batalla inicial entre Colapinto y Hamilton. (Foto: Getty)

El usuario Federico Bustillos captó el momento en el que Hamilton y Colapinto se retiraron del circuito en el Gran Premio de Miami. De camino al estacionamiento, el de Ferrari sorprendió al argentino tomándolo por los hombros desde atrás, iniciando una amistosa conversación.

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Aunque no se llega a escuchar o notar el contenido de su conversación, con Bizarrap y Maia Reficco acompañando a Colapinto como espectadores de lujo, la interacción indica que todo está bien entre los pilotos a pesar del tenso momento sobre la pista.

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