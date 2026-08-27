Tras la confirmación de Colapinto en Alpine, cómo queda la grilla de la Fórmula 1 2027

Solo 11 pilotos tienen asegurado su lugar en la F1 del próximo año. Colapinto es uno de ellos.

La noticia que tanto se esperaba en el mundo de la Fórmula 1 finalmente llegó: Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine y estará en el máxima durante la próxima temporada.

La escudería liderada por Flavio Briatore ya había definido a Pierre Gasly como su primer piloto para 2027 y ahora sumó a Colapinto de manera oficial para repetir el tándem de este año.

Mirá la Fórmula 1 a través de Disney+.

Con el anuncio de la continuidad del argentino, ya son 11 los pilotos confirmados para la próxima temporada, por lo que la mitad de la parrilla todavía se debe confirmarse en los meses venideros. A continuación, cómo está la grilla de la Fórmula 1 2027, con Colapinto confirmado.

Los lugares confirmados de la grilla 2027 de la Fórmula 1

Mercedes: A confirmar / A confirmar

Ferrari: Charles Leclerc / Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen / A confirmar

McLaren: Lando Norris / Oscar Piastri

Alpine: Pierre Gasly / Franco Colapinto

Williams: Alex Albon / Carlos Sainz

VCARB: A confirmar / A confirmar

Haas: A confirmar / A confirmar

Audi: A confirmar / A confirmar

Cadillac: Valtteri Bottas / Checo Pérez

Aston Martin: A confirmar / A confirmar

Cuando vuelve la Fórmula 1

La máxima categoría del automovilismo regresará a las pistas el fin de semana del 5 de septiembre, ya que luego del Gran Premio de los Países Bajos, hubo una semana de parate. La temporada seguirá con el GP de Italia, en el mítico Circuito Internacional de Monza. Como toda la F1, se podrá ver a través de Disney+.

El contrato de Colapinto con Alpine

El argentino tenía contrato con Alpine hasta fin de temporada, pero las grandes actuaciones en pista en los últimos Grandes Premios llevaron a que la escudería anunciara la extensión para mantener su dupla con Pierre Gasly para todo 2027.

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Lo cierto es que, si bien nunca trascendió de manera oficial, los agentes del argentino negociaron un vínculo de cinco años con Alpine luego de confirmarse su salida de Williams.

De todas formas, esa relación no queda únicamente asociada a la Fórmula 1, ya que la mantención de su butaca dependerá exclusivamente de su rendimiento. Por lo pronto, en 2027 seguirá en la máxima, gracias a lo realizado durante este año.

En síntesis

Franco Colapinto renovó su contrato para correr con Alpine en la temporada 2027.

renovó su contrato para correr con Alpine en la temporada 2027. 11 pilotos ya están confirmados oficialmente para la próxima grilla de la Fórmula 1.

ya están confirmados oficialmente para la próxima grilla de la Fórmula 1. 5 de septiembre volverá la actividad de la categoría en el GP de Italia.