Se bajó el telón del Gran Premio de Italia 2026. Este domingo se disputó la carrera en Monza y Kimi Antonelli se llevó al victoria tras haber largado en la 19° posición. Franco Colapinto, por su parte, volvió a sumar puntos con Alpine y se acerca al Top 10 en el Mundial de Pilotos.
Franco Colapinto, a bordo de su A526, en Monza (Getty Images)
Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 puntos
- George Russell (Mercedes) – 201 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 171 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 127 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 116 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 51 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 29 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 21 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 468 puntos
- Ferrari – 346 puntos
- McLaren – 287 puntos
- Red Bull Racing – 204 puntos
- Racing Bulls – 75 puntos
- Alpine – 62 puntos
- Haas – 21 puntos
- Audi – 16 puntos
- Williams – 11 puntos
- Aston Martin – 3 puntos
- Cadillac – 0 puntos
Resultado de la carrera del GP de Italia 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Carlos Sainz (Williams)
- Liam Lawson (Red Bull)
- Oliver Bearman (Haas)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alex Albon (Williams)
- Checo Perez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
- Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
- Charles Leclerc (Ferrari) – DNF
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