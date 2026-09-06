Conoce cómo sigue la lucha por el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 luego del triunfo de Kimi Antonelli en Monza.

Se bajó el telón del Gran Premio de Italia 2026. Este domingo se disputó la carrera en Monza y Kimi Antonelli se llevó al victoria tras haber largado en la 19° posición. Franco Colapinto, por su parte, volvió a sumar puntos con Alpine y se acerca al Top 10 en el Mundial de Pilotos.

Franco Colapinto, a bordo de su A526, en Monza (Getty Images)

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 puntos George Russell (Mercedes) – 201 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos Lando Norris (McLaren) – 171 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 127 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 116 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 51 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 29 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 21 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 468 puntos

Ferrari – 346 puntos

McLaren – 287 puntos

Red Bull Racing – 204 puntos

Racing Bulls – 75 puntos

Alpine – 62 puntos

Haas – 21 puntos

Audi – 16 puntos

Williams – 11 puntos

Aston Martin – 3 puntos

Cadillac – 0 puntos

Resultado de la carrera del GP de Italia 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Nico Hülkenberg (Audi) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Red Bull) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Charles Leclerc (Ferrari) – DNF

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