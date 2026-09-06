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Fórmula 1

Así quedaron las tablas de posiciones de la F1 tras el P9 de Colapinto en el GP de Italia 2026

Conoce cómo sigue la lucha por el Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 luego del triunfo de Kimi Antonelli en Monza.

Franco Colapinto sumó dos puntos en el GP de Italia 2026
© Getty ImagesFranco Colapinto sumó dos puntos en el GP de Italia 2026

Se bajó el telón del Gran Premio de Italia 2026. Este domingo se disputó la carrera en Monza y Kimi Antonelli se llevó al victoria tras haber largado en la 19° posición. Franco Colapinto, por su parte, volvió a sumar puntos con Alpine y se acerca al Top 10 en el Mundial de Pilotos.

Franco Colapinto, a bordo de su A526, en Monza

Franco Colapinto, a bordo de su A526, en Monza (Getty Images)

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Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 267 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 201 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 171 puntos
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 155 puntos
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 127 puntos
  7. Oscar Piastri (McLaren) – 116 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 51 puntos
  10. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 29 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 21 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  16. Nico Hülkenberg (Audi) – 6 puntos
  17. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  18. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
  20. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  23. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

  • Mercedes – 468 puntos
  • Ferrari – 346 puntos
  • McLaren – 287 puntos
  • Red Bull Racing – 204 puntos
  • Racing Bulls – 75 puntos
  • Alpine – 62 puntos
  • Haas – 21 puntos
  • Audi – 16 puntos
  • Williams – 11 puntos
  • Aston Martin – 3 puntos
  • Cadillac – 0 puntos

Resultado de la carrera del GP de Italia 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Lewis Hamilton (Ferrari)
  7. Pierre Gasly (Alpine)
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  9. Franco Colapinto (Alpine)
  10. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
  11. Gabriel Bortoleto (Audi)
  12. Nico Hülkenberg (Audi)
  13. Carlos Sainz (Williams)
  14. Liam Lawson (Red Bull)
  15. Oliver Bearman (Haas)
  16. Esteban Ocon (Haas)
  17. Alex Albon (Williams)
  18. Checo Perez (Cadillac)
  19. Valtteri Bottas (Cadillac)
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
  21. Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
  22. Charles Leclerc (Ferrari) – DNF

Noticia en desarrollo…

Leandro Barraza
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