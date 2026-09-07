Tomás Galván reveló que una charla de Ponzio cambió el presente de River

El volante del Millonario contó la importancia que tuvo la llegada del DT interino al plantel.

Poco a poco River comienza a encaminarse. Con un doblete de Tomás Galván más el tanto de Gonzalo Montiel de penal, venció a Independiente Rivadavia por 3 a 1 en el Estadio Monumental y de esta manera volvió a meterse en la pelea por clasificar a la Libertadores a través de la tabla anual.

Luego del partido, en zona mixta, el mismo Tomás Galván habló con los medios, y allí no solo se mostró feliz por su segundo doblete con la camiseta del Millonario, sino que también reveló que una charla del entrenador interino, Leonardo Ponzio, sirvió para calmar las aguas en el plantel.

“Tuvimos una charla con Leo, nos dijo que veníamos haciendo cosas buenas, que no dejemos de hacerlas, y que teníamos que corregir algunas otras para mejorar”, dijo el volante sobre el primer pedido del DT para intentar cambiar la dinámica derrotista del equipo.

Siguiendo por la misma línea, destacó la importancia del entrenador interino: “Siempre estuvo en el día a día con nosotros. Sabemos lo que representa para el club, así que nos hace todo un poco más fácil”.

Para cerrar, el volante afirmó que esta victoria le permitirá al equipo seguir creciendo de cara al cierre del semestre: “Era algo que necesitábamos. Siempre tratamos de ir para adelante, de ir a buscar los goles, hoy por suerte se dio”.

Ponzio, sereno tras la victoria de River

“Hoy se logró ganar dos partidos seguidos y eso da confianza. Se logró convertir tres goles y también da confianza, pero recién van dos partidos”, dijo el mismo Ponzio en conferencia de prensa, para mostrar su calma a pesar de haber ganado en sus dos primeras presentaciones.

Publicidad

“La actuación fue buena, jugamos contra el primero de la tabla anual. Tiene un juego directo, te llena el área de centros y ese es su fuerte porque sus jugadores lo interpretan. Lo bueno es cuando tenemos juego asociado y defensivamente se sostiene a los de adelante. Es viable por los jugadores que tenemos que podamos hacer la diferencia y seguir teniendo juego en los lugares que ellos interpreten, porque son los que deciden”, agregó.

Datos clave