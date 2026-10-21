Abismal ventaja de Cristiano sobre Messi: así va la votación del Balón de Oro de Todos los Tiempos

El galardón de CR7 en 2008 sacó una importante diferencia sobre el premio a Leo en 2012 a pocos días de que cierren las votaciones.

France Football entregará este año el Balón de Oro de Todos los Tiempos. Además del galardón habitual que premia al mejor jugador de la temporada, esta vez la mencionada revista abrió la votación para que los hinchas eligan al Ballon d’Or Of All Time (B.O.A.T).

El voto cuesta 1 euro y solo se puede elegir a aquellos futbolistas que ganaron dos o más Balones de Oro: Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

Además, la elección no es para el mejor jugador de la historia en sí, sino al mejor Balón de Oro. Es decir, los votantes deben escoger la mejor temporada que se premió con un Balón de Oro. Por este motivo, Lionel Messi aparece ocho veces (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

Así va la votación del Balón de Oro de Todos los Tiempos

Cristiano Ronaldo tiene una amplia diferencia. El Balón de Oro de CR7 en 2008 lidera con un 75% de los votos, mientras que el galardón que ganó Lionel Messi en 2012 ocupa el segundo lugar con el 9% de los sufragios.

CR7 fue elegido mejor jugador del mundo en aquella oportunidad luego de conquistar la Premier League y la Champions League con el Manchester United. Además, a nivel individual, consiguió la Bota de Oro europea y marcó 42 goles en todas las competencias.

Cristiano Ronaldo ganó su primera Champions League con Manchester United (Getty Images)

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¿Cómo votar en el B.O.A.T?

Para votar por el Balón de Oro de Todos los Tiempos, debes entrar a la página oficial de la votación del Balón de Oro. Es importante recordar que ahí encontrarás ocho veces a Lionel Messi, ya que debes elegir cuál fue para vos el mejor Balón de Oro que ganó el astro argentino.

Además de Leo, los hinchas podrán votar a Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

En síntesis

Balón de Oro B.O.A.T: la votación para la mejor temporada cuesta 1 euro.

la votación para la mejor temporada cuesta 1 euro. Cristiano Ronaldo: lidera con el 75% de los votos por su temporada 2008.

lidera con el 75% de los votos por su temporada 2008. Lionel Messi: figura ocho veces en la elección y está segundo con 9%.