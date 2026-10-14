“Cristiano es la mitad de lo que fue Ronaldo, El Fenómeno”

La discusión fue, es y será eterna. Dirimir quién es el mejor jugador de todos los tiempos, o de esta época, es prácticamente imposible. No solamente porque es absolutamente subjetivo, sino porque también en cada uno de los que opina hubo algo de cada jugador que los atravesó, ya sea positiva como negativamente. Es difícil pensar que un hincha de Real Madrid diga que Lionel Messi es mejor que Cristiano Ronaldo, por poner solamente un ejemplo.

Lo que es imposible de negar es que jugadores de la talla de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Zidane, Ibrahimovic, Totti, Pirlo o Neymar -por poner solamente algunos ejemplos- marcaron estas últimas décadas. Quien analizó esta cuestión fue Antonio Cassano, el ex jugador de Roma, Milan y Real Madrid.

En diálogo con As, Cassano afirmó sobre Messi: “Él juega a otra cosa. En la historia del fútbol no ha habido nadie como él, está por encima de todos y todavía es un fenómeno admirable con casi 40 años. Es incomparable. Hay otros muy buenos como Yamal, Raphinha o Rodrygo, del Real Madrid, que me gusta muchísimo, pero Messi está muy lejos de todos ellos y de todos los que vendrán por detrás. No habrá nadie como él”.

Palito a Cristiano Ronaldo

“Tuve la fortuna de compartir equipo con Ronaldo Nazario. Como delantero centro no he visto a nadie parecido a él. Era absolutamente fabuloso y diferencial. Si hubiera tenido una carrera sin lesiones habría alcanzado un techo inimaginable. Ese era el auténtico Ronaldo, no Cristiano, que es la mitad de la mitad que Ronie El Fenómeno“, afirmó el italiano.

Ronaldo Nazario, leyenda del fútbol. (Foto: Getty).

Cassano arremetió contra Vinícius

El ex delantero italiano apuntó contra Vinícius y ponderó a Rodrygo: “Vinícius es sólo un buen jugador. Rodrygo me parece mucho mejor. No sé por qué se habla de Vinícius mucho más que de su compañero. Si Vinícius no está bien físicamente no tiene alternativas y no posee una gran calidad de cara a puerta. Mete goles, pero no es un crack. Creo que Rodrygo, si está bien, debe ser titular por delante de él. Me gusta mucho más y estoy deseando que vuelva”.

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Vinícius Júnior. (Foto: Getty).

La autocrítica por su paso por Real Madrid

Antonio Cassano llegó desde Roma a Real Madrid, donde solamente estuvo durante dos temporadas y no logró destacarse. Al ser consultado por su ciclo en el Merengue, el italiano fue autocrítico: “Era un tonto. Llevaba una chaqueta horrible y unas pintas poco apropiadas para la ocasión (la presentación). Así era yo. A veces hacía tonterías y en Madrid mucho más”.

“Tendría que haber ido a la cárcel (risas). Porque mi comportamiento era una mierda. Me gustaba comer y salir, y no entrenar. Me sobraban diez kilos. Toda la culpa fue mía”, completó Antonio Cassano, que en Real Madrid apenas jugó 29 partidos, marcó 4 goles y fue campeón de LaLiga 2006/07.

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Cassano en Real Madrid. (Foto: Getty).

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