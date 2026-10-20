La próxima semana conoceremos a dos ganadores del Balón de Oro. Por un lado, el lunes 26 de octubre se llevará a cabo la ceremonia para conocer al mejor jugador de la temporada, pero además el martes 27 de octubre también se cerrarán las votaciones del Ballon d’Or Of All Time (B.O.A.T), en castellano: el Balón de Oro de Todos los Tiempos.

Como su nombre lo indica, la idea de este galardón es elegir al mejor ganador del Balón de Oro, pero solo participan aquellos jugadores que hayan obtenido más de una vez el premio. Las votaciones estarán a cargo de los propios fanáticos del fútbol y el voto cuesta 1 euro.

Además, lo curioso de este galardón es que no se premia en sí al futbolista, sino más bien a su mejor Balón de Oro. Es decir, si uno quiere votar por Lionel Messi, debe elegir entre 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Lionel Messi ya tenía cuatro Balones de Oro en 2013 (Getty Images)

¿Cómo votar por Lionel Messi?

Para votar por Lionel Messi, debes entrar a la página oficial de la votación del Balón de Oro. Es importante recordar que ahí encontrarás ocho veces a Leo, ya que debes elegir cuál fue para vos el mejor Balón de Oro que ganó el astro argentino.

Además de Leo, los hinchas podrán votar a Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

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Cristiano Ronaldo está liderando la votación del B.O.A.T

“La votación del BOAT , que comenzó a principios de octubre, continúa hasta el martes 27 de octubre. Por el momento, el Balón de Oro de Cristiano Ronaldo de 2008 lidera la votación con el 75 por ciento de los votos“, publicó la cuenta oficial del Balón de Oro.

Cristiano Ronaldo con el trofeo de la Champions League (Getty Images)

En aquella temporada, CR7 conquistó la Premier League y la Champions League con el Manchester United. Además, a nivel individual, consiguió la Bota de Oro europea marcó 42 goles en todas las competencias. Para los votantes, ese es el mejor Balón de Oro de la historia por el momento.