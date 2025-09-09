Las Eliminatorias de la Conmebol, por nivel, distancias y variantes climatológicas, son, sin lugar a dudas, las más difíciles del mundo, más allá de que para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 un 60 por ciento de sus inscritos clasificaron directamente, sin contar el cupo adicional para el Torneo Clasificatorio (el Repechaje que se jugará en marzo).

Sus particularidades son las que hacen que las selecciones deban sortear ciertos obstáculos que en otras confederaciones no se presentan. Por ejemplo, Argentina, en la fecha FIFA de septiembre, debió jugar con 7 grados y este martes jugará en Guayaquil con 27, esto sin contar que sus futbolistas, en su gran mayoría, provienen desde Europa y viajan 12 horas a la ida y otras 12 para volver (es decir, un día en total).

Incluso, todo se complica aún más cuando les toca disputar su partido en la altura, siendo Bolivia, con su estadio en el Al Alto, el máximo exponente de la región a más de 4.100 metros. Otro ejemplos son Quito, a 2.800, o incluso Bogotá, una de las sedes que posee Colombia a más de 2.600, aunque desde hace varias ediciones prefiere agobiar a sus rivales llevándolos a Barranquilla con sus temperaturas por encima de los 35 grados.

Y como si eso fuera poco, desde uno de los países miembros ya advirtieron que, para el Mundial 2030, analizan seriamente añadir una sede que se arrima bastante a la mencionada anteriormente en Bolivia (aunque para Argentina no sería una preocupación porque clasificará sin pasar por las Eliminatorias por ser anfitrión en la Fase de Grupos).

De acuerdo a Diario Líbero, la Federación Peruana de Fútbol estaría evaluando abandonar el Estadio Nacional de Lima para mudar su localía al Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, ubicado a 3.399 metros de altura, en función de sacar mayor provecho en condición de local para equiparar el déficit que puede dejarle sus encuentros como visitante.

Las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2030

Si bien todavía no hay una versión oficial, Argentina, Uruguay y Paraguay no participarían de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa Mundial del 2030 por ser anfitriones de la Fase de Grupos (las selecciones de cada país jugarían sus partidos del debut como local, como parte de la celebración del centenario de la competencia).

De ser así quedarían disponibles 3 plazas y media a repartir entre Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile.

