Debido a que el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 tendrá 48 selecciones participantes, Conmebol ya terminó con sus Eliminatorias para determinar a los seis países que clasificaron directamente, así como también al séptimo lugar, que disputará el repechaje en marzo.

En este sentido, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia y Ecuador son las seis selecciones que disputarán la fase de grupos de la Copa del Mundo del próximo año. Por su parte, Bolivia, que quedó en la séptima posición, tendrá que disputar el repechaje para ingresar al certamen.

La Selección de Perú, que estuvo presente en el Mundial de Rusia 2018 y que jugó el repechaje para Qatar 2022, donde perdió con Australia por penales, no participará de esta Copa del Mundo debido a su pobre rendimiento a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas.

Por qué la Selección de Perú no juega el Mundial 2026

El motivo por el que la Selección de Perú no juega el Mundial 2026 es porque no logró la clasificación a través de las Eliminatorias Conmebol. Con 12 puntos, el elenco peruano quedó ubicado en la novena posición, a 8 unidades de Bolivia, que se quedó con el boleto al repechaje.

Tan solo dos victorias, seis empates y 10 derrotas fueron los números de la Blanquirroja a lo largo de estas Eliminatorias. Estos malos resultados lo ubicaron anteúltimo en el certamen, y es por eso que dos fechas antes del cierre ya se había consumado su eliminación.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias Conmebol

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Argentina 38 18 31:10 21 12 2 4 2 Ecuador 29 18 14:5 9 8 8 2 3 Colombia 28 18 28:18 10 7 7 4 4 Uruguay 28 18 22:12 10 7 7 4 5 Brasil 28 18 24:17 7 8 4 6 6 Paraguay 28 18 14:10 4 7 7 4 7 Bolivia 20 18 17:35 -18 6 2 10 8 Venezuela 18 18 18:28 -10 4 6 8 9 Perú 12 18 6:21 -15 2 6 10 10 Chile 11 18 9:27 -18 2 5 11

Los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA)

El próximo viernes 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington D. C., se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo, que definirá la suerte de los 48 equipos clasificados.

Las sedes del Mundial 2026

Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)

Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)

Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)

Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)

Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)

Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)

Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)

Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)

New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)

Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)

San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)

Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)

Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)

Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)

Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)

