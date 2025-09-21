Se fue a la B con River, quedó marcado por un artículo de la AFA y ahora firmó el quinto descenso de su carrera en Perú

En el fútbol peruano la noticia fue fuerte: Deportivo Coopsol, histórico animador de la Liga 2, perdió la categoría después de 21 años y jugará en la tercera división. A simple vista, un dato lejano para el mundo River. Sin embargo, detrás de esa caída aparece el nombre de un viejo conocido que revive viejos fantasmas en Núñez.

Es que en el plantel de Coopsol estuvo presente Josepmir Ballón, aquel mediocampista que pasó por el Millonario durante la temporada 2010/11 y que terminó formando parte del capítulo más oscuro de la historia millonaria: el descenso a la B Nacional. Apenas jugó 12 partidos, recordada: gracias a una lesión que sufrió en la selección de Perú, River pudo aplicar el famoso y derogado artículo 225 de la AFA, el cual habilitó a Erik Lamela para disputar los últimos partidos del Clausura 2011 y en la Promoción ante Belgrano, a pesar de arrastrar una sanción.

Sin rodaje con Ángel Cappa ni Juan José López, la experiencia de Ballón en Argentina terminó siendo efímera y sin dejar un buen recuerdo. River no ejerció la opción de compra y el volante volvió a Perú. Lo que no imaginaba era que se trataba del inicio de una estadística que, con la pérdida de categoría sufrida con Coopsol, se convertiría en un verdadero récord: ya suma cinco descensos en su carrera.

Tras su salida de River, y paradójicamente, Ballón supo convertirse en el máximo ganador de la Primera División de Perú (7) y hasta se ganó un lugar en la selección de Ricardo Gareca. Pero la suerte deportiva no lo acompañó de manera constante. En 2019, jugando en la Universidad de Concepción de Chile, llegó el segundo descenso. Un año más tarde vivió un golpe sin precedentes en el fútbol peruano: el histórico descenso de Alianza Lima en 2020.

Los años pasaron, pero la lista siguió creciendo. Hasta este momento, el precedente más reciente fue en 2024, con la Universidad César Vallejo, donde lucía la cinta de capitán. Y este 2025, a los 37 años, lo encontró como referente de Deportivo Coopsol, equipo que necesitaba ganarle al Pirata FC para mantenerse en la Liga 2 pero terminó cayendo 1-0 y sentenció su lugar en la tercera división.

Ballón descendió con Deportivo Coopsol, la quinta pérdida de categoría de su carrera (@SoyElKaiserr).

La paradoja de Ballón es difícil de encontrar en otro futbolista: supo convertirse en uno de los futbolistas peruanos más condecorados de su generación e, incluso, integró equipos ideales de torneos locales. Pero al mismo tiempo, cada paso importante que dio estuvo acompañado por una caída. Hoy, mientras River mira hacia adelante con otra realidad, su nombre reaparece desde lejos. Un caso único que conecta al fútbol argentino con un récord inesperado en Perú.

