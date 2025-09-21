Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Se fue a la B con River, quedó marcado por un artículo de la AFA y ahora firmó el quinto descenso de su carrera en Perú

A sus 37 años, Josepmir Ballón volvió a quedar en el centro de la escena tras perder la categoría con Deportivo Coopsol.

Por Bruno Carbajo

Josepmir Ballón, el nombre de los 15 títulos y cinco descensos.
© GettyJosepmir Ballón, el nombre de los 15 títulos y cinco descensos.

En el fútbol peruano la noticia fue fuerte: Deportivo Coopsol, histórico animador de la Liga 2, perdió la categoría después de 21 años y jugará en la tercera división. A simple vista, un dato lejano para el mundo River. Sin embargo, detrás de esa caída aparece el nombre de un viejo conocido que revive viejos fantasmas en Núñez.

Es que en el plantel de Coopsol estuvo presente Josepmir Ballón, aquel mediocampista que pasó por el Millonario durante la temporada 2010/11 y que terminó formando parte del capítulo más oscuro de la historia millonaria: el descenso a la B Nacional. Apenas jugó 12 partidos, recordada: gracias a una lesión que sufrió en la selección de Perú, River pudo aplicar el famoso y derogado artículo 225 de la AFA, el cual habilitó a Erik Lamela para disputar los últimos partidos del Clausura 2011 y en la Promoción ante Belgrano, a pesar de arrastrar una sanción.

Sin rodaje con Ángel Cappa ni Juan José López, la experiencia de Ballón en Argentina terminó siendo efímera y sin dejar un buen recuerdo. River no ejerció la opción de compra y el volante volvió a Perú. Lo que no imaginaba era que se trataba del inicio de una estadística que, con la pérdida de categoría sufrida con Coopsol, se convertiría en un verdadero récord: ya suma cinco descensos en su carrera.

Tras su salida de River, y paradójicamente, Ballón supo convertirse en el máximo ganador de la Primera División de Perú (7) y hasta se ganó un lugar en la selección de Ricardo Gareca. Pero la suerte deportiva no lo acompañó de manera constante. En 2019, jugando en la Universidad de Concepción de Chile, llegó el segundo descenso. Un año más tarde vivió un golpe sin precedentes en el fútbol peruano: el histórico descenso de Alianza Lima en 2020.

Los años pasaron, pero la lista siguió creciendo. Hasta este momento, el precedente más reciente fue en 2024, con la Universidad César Vallejo, donde lucía la cinta de capitán. Y este 2025, a los 37 años, lo encontró como referente de Deportivo Coopsol, equipo que necesitaba ganarle al Pirata FC para mantenerse en la Liga 2 pero terminó cayendo 1-0 y sentenció su lugar en la tercera división.

Ballón descendió con Deportivo Coopsol, la quinta pérdida de categoría de su carrera (@SoyElKaiserr).

Ballón descendió con Deportivo Coopsol, la quinta pérdida de categoría de su carrera (@SoyElKaiserr).

Publicidad

La paradoja de Ballón es difícil de encontrar en otro futbolista: supo convertirse en uno de los futbolistas peruanos más condecorados de su generación e, incluso, integró equipos ideales de torneos locales. Pero al mismo tiempo, cada paso importante que dio estuvo acompañado por una caída. Hoy, mientras River mira hacia adelante con otra realidad, su nombre reaparece desde lejos. Un caso único que conecta al fútbol argentino con un récord inesperado en Perú.

Serie épica y penales: el pronóstico de la Inteligencia Artificial que llena de ilusión a todo River para la vuelta ante Palmeiras

ver también

Serie épica y penales: el pronóstico de la Inteligencia Artificial que llena de ilusión a todo River para la vuelta ante Palmeiras

No se vio en TV: el enojo de Julián Alvarez con el Cholo Simeone tras ser reemplazado en el Atlético de Madrid ante Mallorca

ver también

No se vio en TV: el enojo de Julián Alvarez con el Cholo Simeone tras ser reemplazado en el Atlético de Madrid ante Mallorca

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

¿Hasta cuándo podrá Gallardo seguir invirtiendo fortunas sin brindar resultados a cambio en River?

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Conmebol sumaría una selección que pretende jugar en la altura
Eliminatorias de Conmebol

Conmebol sumaría una selección que pretende jugar en la altura

Con la disputa por el Repechaje al rojo vivo, así quedó la tabla de las Eliminatorias
Eliminatorias de Conmebol

Con la disputa por el Repechaje al rojo vivo, así quedó la tabla de las Eliminatorias

Colombia empató 0-0 ante Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
Eliminatorias de Conmebol

Colombia empató 0-0 ante Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Quién es el árbitro de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Quién es el árbitro de Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo