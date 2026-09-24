Georgia vs. Irlanda del Norte en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Georgia y Irlanda del Norte se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Georgia recibe este viernes 25 de septiembre a Irlanda del Norte en el arranque de una nueva edición de la Liga de Naciones, con la etiqueta de favorito puesta sobre el local.

Es la primera fecha del torneo y ninguno de los dos equipos quiere arrancar perdiendo puntos de entrada. El resultado puede marcar el tono de todo el grupo.

Horario del partido

Argentina: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Georgia llega con la ilusión de hacer valer la localía desde el primer partido. El equipo sabe que empezar ganando en la Liga de Naciones le da margen para pensar en pelear arriba en la tabla del grupo.

Irlanda del Norte, por su parte, afronta esta primera jornada con la idea de plantarse afuera y no regalar nada. Un buen arranque le permitiría manejar la presión en las siguientes fechas sin depender de otros resultados.

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El historial entre Georgia y Irlanda del Norte

El historial entre ambos es mínimo: apenas se enfrentaron una vez, en 2008, y aquella noche terminó con un contundente triunfo para el equipo norirlandés por 4-1. Georgia buscará ahora revertir esa historia con la localía de su lado, algo que no tuvo en aquella oportunidad.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 26/03/2008 Irlanda del Norte vs. Georgia 4-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 13:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 15:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 13:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 15:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 13:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 15:45 hs

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En síntesis