Atento, Boca: por amenazas, Lucas Torreira pidió irse de Turquía en este mismo mercado de pases

El mediocampista uruguayo quiere abandonar al Galatasaray luego de sufrir un nuevo episodio de violencia con un hombre obsesionado con su esposa.

La historia de Lucas Torreira en Galatasaray podría terminar antes de lo previsto por un motivo netamente extrafutbolístico. El mediocampista uruguayo quiere marcharse de Turquía debido a las amenazas de muerte que recibe de parte de un hombre obsesionado con su esposa, Ipek Birol.

La gota que rebalsó el vaso se dió hace unos días. De acuerdo a lo informado por la prensa local, el agresor, que se encontraba detenido luego de un último episodio que involucraba al futbolista, intentó agredirlo y le dijo: ““He venido a terminar el trabajo que empecé”.

Meses atrás, en el barrio de Kasimpasa, el hombre de 32 años, identificado como Yusuf, comenzó a insultarlo frente a una cafetería y luego le propinó un golpe. Medios turcos y uruguayos confirmaron que el atacante tenía una orden de alejamiento previa hacia el deportista por estar “obsecionado” con su pareja y celoso de él.

Luego de aquel episodio, luego de intentar huir a bordo de un taxi, el hombre fue detenido por los efectivos policiales de la zona. Aseguran que tenía antecedentes por “lesiones intencionadas“. Si bien estuvo detenido, el agresor recuperó la libertad hace un par de días.

Quién es Ipek Birol, la pareja de Lucas Torreira

En Turquía aseguran que el atacante tenía como “amor platónico” a Ipek Birol, pareja de Lucas Torreira. Se trata de una tenista turca, que entre 2012 y 2016 participó en torneos WTA e ITF, habiendo formado parte del ranking mundial en ambas categorías.

La novia del jugador uruguayo supo trabajar dentro del staff de Eczacibasi Spor Kulübü, un club deportivo muy importante en Turquía. Además, tuvo vínculos laborales con Galatasaray y fue ahí cuando ambos se conocieron.

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¿Una chance en Boca?

Torreira confesó su cariño por Boca en más de una oportunidad. Sin embargo, en el último tiempo, se había mostrado inflexible ante la posibilidad de marcharse de Galatasaray, donde se mostraba muy cómodo tanto a nivel futbolístico como personal. Todo cambió a raíz de la situación recién mencionada.

“Creo que está más que claro. Lo he dicho un montón, montón de veces. Y, bueno, es un deseo que tengo, un sueño pendiente, del día de mañana poder vestir la camiseta de Boca. Es así como lo siento. Hoy lo digo con 24 años, estando en uno de los equipos más importantes del mundo, como lo es Arsenal”, declaró en 2020.