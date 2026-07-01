Los DTs que se cargó el Mundial 2026 y los que quedaron en la cuerda floja

Un repaso por todos los entrenadores que se fueron de sus seleccionados tras quedar afuera de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 sigue avanzando partido a partido. Para este 1 de julio, ya transcurrieron los 72 partidos de la fase de grupos y diez de 16avos de final.

Más allá de la extensa cantidad de goles que se dieron en los encuentros disputados y de las interesantes exhibiciones que se vieron en los campos de juego, lo cierto es que ya 21 seleccionados quedaron eliminados del Mundial entre la fase inicial y 16avos de final.

Con las consecuentes salidas de la Copa del Mundo, varias naciones tomaron decisiones fuertes de movida y despidieron a sus respectivos entrenadores, o bien los propios protagonistas eligieron dar un paso al costado.

El primero de ellos fue Sabri Lamouchi, de Túnez, quien perdió por 5 a 1 en el debut ante Suecia y fue despedido sin rodeos esa misma noche. La federación africana optó por contratar a Hervé Renard, quien firmó contrato por apenas dos partidos, los cuales perdió y se confirmó la eliminación de los tunecinos en el certamen. El futuro de Renard, ahora, es incierto.

Los otros cinco entrenadores que dejaron su cargo se dieron una vez que se consumaron sus respectivas eliminaciones. Steve Clarke se marchó de Escocia tras quedar afuera en primera ronda, mismo caso que Chung Mong-gyu, de Corea del Sur y Marcelo Bielsa en Uruguay.

En paralelo, Ronald Koeman y Sebastián Beccacece dejaron sus cargos en Países Bajos y Ecuador respectivamente luego de las eliminaciones en 16avos de final ante Marruecos y México.

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Beccacece se fue de Ecuador

Así las cosas, de momento son seis los seleccionados que ya no tienen al entrenador con el que llegaron a la Copa del Mundo 2026, pero pueden sumarse más en las próximas horas.

El destino del italiano Vincenzo Montella, encargado del combinado de Turquía, podría estar totalmente sellado, y lo mismo podría suceder con Julian Nagelsmann, por su performance en Alemania. Más ahora con el rumor de un posible regreso de Jürgen Klopp a los banquillos ante la chance de dirigir su selección.

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Hugo Bross, DT de Sudáfrica, coqueteó con salir del seleccionado africano para ponerle fin a sus días como entrenador. A sus 74 años, el belga resaltó sus ganas de dedicarse a su familia en su país natal. Y así, se seguirán sumando a la lista a medida que las naciones definan su suerte en los partidos restantes del Mundial 2026.

Julian Nagelsmann dijo que no va a renunciar a su rol de entrenador de la Selección de Alemania, pero su futuro es incierto.

Las selecciones eliminadas del Mundial 2026

En fase de grupos

Corea del Sur

República Checa

Qatar

Escocia

Haití

Curazao

Túnez

Irán

Nueva Zelanda

Uruguay

Arabia Saudita

Irak

Jordania

Uzbekistán

Panamá

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En 16avos de final

Sudáfrica

Alemania

Países Bajos

Suecia

Senegal

Ecuador

RD Congo

Costa de Marfil

Japón

El cuadro del Mundial 2026