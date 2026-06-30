Beccacece denunció los problemas que tuvo la Selección de Ecuador en su traslado a México

Tras disputar tres partidos en Estados Unidos en los que reconoció que "todo fue exacto", el entrenador del seleccionado ecuatoriano apuntó contra las demoras que tuvo su arribo a la Ciudad de México.

La clasificación de la Selección de Ecuador como tercera del Grupo E, gracias a la victoria en la última fecha sobre Alemania, selección que viene de ser eliminada por Paraguay en dieciseisavos de final, la llevó a cruzarse con México, uno de los únicos tres seleccionados que finalizaron con puntaje perfecto la fase de grupos y que tendrá la oportunidad de volver a jugar en su país por cuarto partido consecutivo.

Para La Tri, que había jugado en Philadelphia, Kansas City y New York, será el primer encuentro fuera de los Estados Unidos y su entrenador Sebastián Beccacece no quedó nada conforme con la logística del traslado de la delegación a la Ciudad de México, algo que se encargó de denunciar e la conferencia de prensa previa al duelo de eliminación directa.

“Estuvimos demorados tres horas más de lo que estaba establecido, no sabemos bien por qué. Teníamos programado llegar a las seis de la tarde al hotel y los futbolistas todavía no han llegado. Un vuelo que era de tres horas y media más la hora veinte que había de traslado del Aeropuerto al hotel, terminó siendo de nueve horas. Disculpen el cansancio“, comenzó diciendo.

Y agregó: “También déjenme decir que en los partidos anteriores todo fue exacto. Nobleza obliga. Tanto en Philadelphia, como en Nueva York y en Kansas hemos estado realmente muy organizados en todos los detalles, se ha cumplido todo de una manera muy exacta. Acá no ha sido igual”.

¡Se queja de la logística; llegaron demorados a CDMX! 🇪🇨😱



El técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, dijo que su vuelo a la capital de México sufrió demoras a menos de 24 hrs del partido.



“Un vuelo que era de 3 horas y media terminó siendo de 9 horas”.



📹. @ericklmelchor_ pic.twitter.com/YnyOcsBldA — HORA CERO DEPORTES (@HCDmty) June 30, 2026

¿A qué hora juegan México vs. Ecuador?

El partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre las selecciones de México y Ecuador está programado para comenzar a disputarse a las 22.00 en hora de Argentina, en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México.

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¿Quién es el árbitro de México vs. Ecuador?

El árbitro designado para impartir justicia en el duelo de eliminación entre México y Ecuador fue el esloveno Slavko Vincic, quien estará asistido por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como jueces de línea. Mustapha Ghorabal, de Argelia, será cuarto árbitro, y el alemán Bastian Dankert será el principal responsable del VAR.

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