Chelsea expuso a Enzo Maresca tras reemplazar a Guardiola en Manchester City: “Acuerdo confidencial”

El elenco londinense apuntó contra el entrenador italiano, que abandonó su cargo sabiendo que sería el sucesor de Pep.

Enzo Maresca fue el entrenador elegido para continuar el inmenso legado de Pep Guardiola en la conducción del plantel del Manchester City de cara al futuro. Mientras ya trabaja en el rearmado del equipo con vistas hacia la próxima temporada, Chelsea sacó un duro comunicado contra su polémica salida a finales del 2025, que todavía genera polémica en Inglaterra.

Cabe recordar que el italiano se había consagrado campeón de la UEFA Conference League y del Mundial de Clubes a mediados del año pasado a cargo del conjunto de Londres, pero luego decidió dar un paso al costado. Varios meses más tarde y gracias a este escrito formal, los Blues revelaron que ya sabía que sería el heredero para asumir en el elenco celeste de Manchester.

Enzo Maresca, durante su etapa en Chelsea. (Getty Images)

Lo cierto es que Chelsea reveló detalles de la salida de Maresca. Sin ir más lejos, contó pormenores desconocidos hasta el momento dentro del ambiente. “Se ha alcanzado un acuerdo confidencial con el Manchester City, que incluye el pago de una compensación“, aseguró el equipo londinense al confesar que recibirá dinero a cambio de que Enzo sea el nuevo entrenador de su rival directo.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “También se ha alcanzado un acuerdo confidencial con el anterior Entrenador Principal, bajo el cual él pagará una compensación“, sentenciaron los Blues en el comunicado oficial. De esta manera, el DT le pagará al club por haber rescindido su contrato que tenía varios años por delante.

Enzo Maresca, durante su etapa en Chelsea. (Getty Images)

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Sobre el acontecimiento que sorprendió a todos a finales de 2025, la carta formal sostiene: “El otoño pasado, el Club fue informado por nuestro anterior Entrenador Principal de que podría haber una oportunidad para él de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada“. Así las cosas, completó: “En diciembre de 2025, nuestro Entrenador Principal renunció de manera inesperada y abrupta a su puesto“.

A pesar de este suceso adverso antes de su inicio de ciclo, el oriundo de Pontecagnano Faiano, en la Provincia de Salerno ya tiene su primer refuerzo: Elliot Anderson por 116 millones de libras esterlinas. Tan grande es la inversión, que se trata de uno de los 5 fichajes más elevados de toda la historia del fútbol, lo que marca que el proyecto en Manchester City va viento en popa.

Enzo Maresca, durante su etapa en Chelsea. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que Maresca estuvo en Manchester City en la temporada 2022/23 como ayudante de Guardiola. Luego, se lanzó como entrenador principal y en la 2023/24 dirigió a Leicester, donde consiguió el ascenso a la Premier League. De 2024 a finales de 2025 estuvo a cargo de Chelsea y ahora tendrá su mayor desafío al suceder a Pep.

El comunicado de Chelsea sobre Enzo Maresca

“Chelsea FC lamenta que la temporada 2025/26 haya sido enormemente decepcionante para el Club y sus aficionados. Un factor contribuyente importante fue la disrupción causada como resultado de los cambios que el Club se vio forzado a realizar en el puesto de Entrenador Principal durante el período navideño.

Enzo Maresca y Pep Guardiola. (Getty Images)

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Debido a desarrollos recientes, consideramos que es importante explicar a nuestros aficionados qué sucedió y por qué nuestro anterior Entrenador Principal dejó el Club el 1 de enero de 2026.

El otoño pasado, el Club fue informado por nuestro anterior Entrenador Principal de que podría haber una oportunidad para él de suceder a Pep Guardiola al final de la temporada.

Nos quedó claro que era su fuerte deseo suceder a Guardiola y que estaba completamente comprometido en perseguir esa oportunidad, a pesar de que estaba bajo un contrato a largo plazo que no tenía derecho a terminar.

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En diciembre de 2025, nuestro Entrenador Principal renunció de manera inesperada y abrupta a su puesto. Obviamente, nos sentimos decepcionados ya que creíamos que su mente y corazón estaban enfocados en otro club y otra oportunidad, a pesar de haber llegado al Chelsea apenas el año anterior.

Ningún club quiere cambiar a su entrenador principal a mitad de temporada. Sin embargo, a la luz de su decisión de no continuar cumpliendo con sus responsabilidades hasta el final de la temporada, al Club no le quedó otra opción que proteger a nuestros jugadores, a nuestros aficionados y al Escudo, y aceptar su renuncia.

Bajo las circunstancias y dada la mutua consideración entre clubes, se ha alcanzado un acuerdo confidencial con el Manchester City, que incluye el pago de una compensación. También se ha alcanzado un acuerdo confidencial con el anterior Entrenador Principal, bajo el cual él pagará una compensación”.