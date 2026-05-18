Tras una década marcada por títulos, récords y la primera Champions League de la historia del club, el DT español tendría decidido cerrar su ciclo en el club inglés.

Las luces del Etihad Stadium todavía siguen encendidas, pero en Manchester ya empiezan a prepararse para el final de una era. Después de una década que cambió para siempre la historia del club y del fútbol inglés, todo indica que Pep Guardiola dejará de ser el entrenador del Manchester City una vez finalizada la temporada. Y mientras la noticia sacude a Europa, ya aparece un nombre marcado en rojo para sucederlo: Enzo Maresca.

Según reportó el periodista David Ornstein, el actual entrenador italiano es el principal apuntado para tomar el mando del City y ya existiría un acuerdo encaminado para convertirlo en el sucesor de Guardiola. Maresca, que conoce perfectamente la estructura del club tras haber sido asistente de Pep durante la temporada 2022/23, viene de un paso reciente por el Chelsea, donde fue despedido de manera sorpresiva pese a conquistar el Mundial de Clubes.

Mientras tanto, diversos medios ingleses como BBC Sports y Mail Sport aseguran que dentro del Manchester City ya trabajan bajo el escenario de una salida inminente de Guardiola. Incluso, según estas versiones, el club ya comenzó a comunicar la situación a patrocinadores y distintos sectores internos, mientras crecen las expectativas de que el anuncio oficial llegue en los próximos días.

Enzo Maresca sería el sucesor de Guardiola en el Manchester City (Getty Images).

Si bien públicamente el entrenador español intentó bajarle el tono a los rumores y recordó que todavía tiene contrato hasta 2027, en Inglaterra sostienen que la decisión ya estaría tomada. Su encuentro del próximo fin de semana ante Aston Villa sería su último partido. De confirmarse, Guardiola pondría punto final a su ciclo un año antes de lo previsto y cerraría la etapa más gloriosa en la historia del Manchester City.

La historia de Pep en Manchester

Pep aterrizó en territorio Citizen en 2016 para reemplazar a Manuel Pellegrini. Y su impacto fue inmediato: comenzó su ciclo con diez triunfos consecutivos y rápidamente instaló su ya característico estilo para redefinió al fútbol inglés a través de la posesión, presión y dominio.

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Curiosamente, su primera temporada terminó sin títulos —la única vez que le ocurrió como entrenador—, pero el golpe de efecto llegaría muy rápido. En la Premier League 2017/18, Guardiola condujo al Manchester City hacia una campaña histórica: fue campeón con 100 puntos, récord absoluto en Inglaterra hasta el día de hoy.

Lejos de ser un éxito aislado, ese fue apenas el comienzo. El City ganó seis Premier League bajo el mando del catalán y construyó una hegemonía inédita en el fútbol inglés reciente. Incluso logró conquistar cuatro ligas consecutivas entre 2021 y 2024, algo nunca antes conseguido en la historia del torneo.

Pep celebra la FA Cup 2025/26, lo que podría haber sido su último título con Manchester City (Getty Images).

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Sin embargo, el gran objetivo siempre estuvo en Europa. Tras varias eliminaciones dolorosas y años de frustraciones en Champions League, Guardiola finalmente logró llevar al club a la cima continental en la temporada 2022/23. Aquella final de Estambul en 2023, definida por el recordado gol de Rodri ante el Inter, terminó por inmortalizar su legado.

En total, Pep dirigió más de 580 partidos al frente del Manchester City, con más de 400 victorias y más de 1400 goles convertidos. Números que reflejan la dimensión de un ciclo que transformó al club tanto desde los resultados como desde la identidad futbolística.

Todos los títulos de Pep Guardiola en Manchester City

6 Premier League

3 FA Cup

5 Copas de la Liga

3 Community Shield

1 UEFA Champions League

1 Supercopa de Europa

1 Mundial de Clubes

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