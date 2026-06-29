Nico Paz reveló dónde jugará tras el Mundial: “La mejor opción”

Desde la concentración de la Selección Argentina, el zurdo de 21 años contó el desenlace de la negociación entre Real Madrid y Como 1907.

Después de largas semanas de incertidumbre total, finalmente Nico Paz continuará su carrera en Como 1907. Mientras todos los focos apuntan a la Copa del Mundo, el futbolista tomó la decisión de comunicar por sus propias vías dónde jugará la próxima temporada. En ese sentido, mientras está concentrado en la Selección Argentina, lo informó en sus redes sociales.

Cabe recordar que Real Madrid tenía una cláusula de recompra de 8 millones de euros para repatriarlo, pero luego de extensas negociaciones se llegó a un acuerdo. Tras un excelente rendimiento individual, el zurdo de 21 años despertó el interés de varios gigantes del continente, lo que indicaba que el conjunto merengue iba a repescarlo. Sin embargo, seguirá en Italia.

Nico Paz en Como 1907. (Getty Images)

Lo cierto es que Paz continuará en Como 1907. Eso sí, para oficializar el traspaso definitivo nuevamente, el elenco del norte italiano debe desembolsar 60 millones de euros. Dicha cifra fue la estipulada por la Casablanca a modo de ‘precio amigable’ a cambio de mantener la buena relación entre los clubes, monto que subía notablemente si otro equipo pretendía comprarlo.

Un dato importante a tener en cuenta es que Real Madrid conserva una opción de recompra. Muy lejos de la cantidad que indicaba el trato anterior, en esta oportunidad la cláusula es de 80 millones de euros, únicamente con la posibilidad de activar a mediados de 2027. De esta manera, el español nacionalizado argentino lo reveló en su cuenta de Instagram.

Nico Paz en Como 1907. (Getty Images)

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El posteo de Nico Paz sobre su continuidad en Como 1907

Desde la concentración de la Selección Argentina pensando en los 16avos de final ante Cabo Verde, Nico Paz rompió el silencio. “Tras muchas semanas meditando, he decidido que la mejor opción para mi carrera en estos momentos es seguir en el Como otro años más, club que me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy en día“, escribió el mediocampista.

Inmediatamente después, el debutante en una Copa del Mundo, también expresó: “Creo personalmente que esta es la mejor decisión tanto para mí como para el Real Madrid, ya que es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y prepararme de la mejor manera para el futuro“.

El posteo de Nico Paz en Instagram.

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La temporada de Nico Paz en Como 1907

El oriundo de Santa Cruz de Tenerife pero que eligió jugar en la Selección Argentina, tuvo una excelente temporada 2025/26 con la camiseta de Como 1907. Durante el ciclo, disputó un total de 40 partidos oficiales entre los que convirtió 13 goles y repartió 8 asistencias. Además, el elenco italiano clasificó a la UEFA Champions League por primera vez en su historia.