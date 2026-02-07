Es tendencia:
River Plate

Los hinchas de River perdieron la paciencia e insultaron a todos en plena paliza de Tigre: “Jugadores…”

En medio de la goleada que Tigre le daba a River, los hinchas estallardon desde las tribunas e insultaron.

Por Julián Mazzara

Los hinchas de River se mostraron muy enojados con los jugadores.
Fue una noche para el olvido. River jugó muy mal y fue goleado por Tigre, que en mayo de 2010 también le había dado una paliza en lo que era la despedida de Marcelo Gallardo como futbolista profesional de la institución.

Luego de lo que fue el cuarto tanto del Matador, que estuvo en los pies de Ignacio Russo, desde la platea Belgrano, los hinchas se mostraron muy enojados y estallaron contra el plantel comandado por el Muñeco.

El cántico se transformó en un grito desesperado que mostró la falta de paciencia que hubo en Núñez, sobre todo por lo que fue el último año y, principalmente por la flojísima actuación en el Monumental. Por eso mismo, todos los presentes en el estadio se sumaron: “Jugadores, la conch… de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”, se escuchó desde los cuatro costados.

Durante algunos minutos, la bronca se apoderó de los fanáticos que acudieron al recinto. También hubo críticas enfocadas en un futbolista puntual: Facundo Colidio. Cuando el delantero fue reemplazado por Agustín Ruberto, la silbatina se apoderó del ambiente y se escuchó muy fuerte.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

DATOS CLAVES

  • Tigre goleó a River Plate en el Monumental provocando el enojo de la hinchada.
  • Ignacio Russo convirtió el cuarto gol del encuentro para sellar la victoria del equipo visitante.
  • El delantero Facundo Colidio recibió una fuerte silbatina al ser reemplazado por Agustín Ruberto.
julián mazzara
Julián Mazzara

jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

