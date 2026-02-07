Los hinchas de River perdieron la paciencia e insultaron a todos en plena paliza de Tigre: “Jugadores…”

Fue una noche para el olvido. River jugó muy mal y fue goleado por Tigre, que en mayo de 2010 también le había dado una paliza en lo que era la despedida de Marcelo Gallardo como futbolista profesional de la institución.

Luego de lo que fue el cuarto tanto del Matador, que estuvo en los pies de Ignacio Russo, desde la platea Belgrano, los hinchas se mostraron muy enojados y estallaron contra el plantel comandado por el Muñeco.

El cántico se transformó en un grito desesperado que mostró la falta de paciencia que hubo en Núñez, sobre todo por lo que fue el último año y, principalmente por la flojísima actuación en el Monumental. Por eso mismo, todos los presentes en el estadio se sumaron: “Jugadores, la conch… de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie”, se escuchó desde los cuatro costados.

Durante algunos minutos, la bronca se apoderó de los fanáticos que acudieron al recinto. También hubo críticas enfocadas en un futbolista puntual: Facundo Colidio. Cuando el delantero fue reemplazado por Agustín Ruberto, la silbatina se apoderó del ambiente y se escuchó muy fuerte.

