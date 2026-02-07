Qué pasa si Argentina gana o pierde el dobles vs. Corea del Sur en la Copa Davis

Después de una intensa y pareja jornada en la madrugada del sábado, Argentina reanuda su participación en la Copa Davis este domingo. Desde la 1, el equipo capitaneado por Javier Frana abrirá la jornada en el dobles, donde tendrá a Guido Andreozzi y Federico Gómez como representantes.

Del otro lado estarán Ji Sung Nam y Uising Park, en un duelo que será clave para la serie luego de haberse repartido las victorias el día anterior. A continuación, todos los escenarios posibles para el compromiso del primer turno del domingo.

Qué pasa si Argentina gana o pierde el dobles

Si Argentina gana el dobles : quedará match point en la serie y una victoria en los dos singles restantes alcanzará para meterse en la segunda ronda.

: quedará match point en la serie y una victoria en los dos singles restantes alcanzará para meterse en la segunda ronda. Si Argentina pierde el dobles: se verá obligado a ganar los dos singles restantes. Caso contrario, perderá la serie y quedará condenado a jugar por la permanencia en septiembre contra los ganadores de los Play-offs del Grupo Mundial I.

Cómo fue la primera jornada de singles de la Copa Davis

La serie comenzó de la mejor manera para Argentina. Thiago Tirante comenzó perdiendo 6-2 en el primer set ante Chung, pero logró reponerse y se llevó los dos restantes por 7-5 y 7-6 (5) en Busan. Posteriormente, Soon Woo Kwon, 343° del ranking ATP, se llevó el segundo punto de la serie ante Marco Trungelliti (134°), dejando todo igualado.

Cómo sigue la agenda para Argentina en la Copa Davis

La serie entre Argentina y Corea del Sur continuará en la madrugada del domingo. Todo se reiniciará a la 1 con el dobles, que tendrá a Guido Andreozzi y Federico Gómez como participantes. La transmisión estará a cargo de TyC Sports.

Partido 3: Guido Andreozzi / Federico Gómez vs. Jisung Nam / Ulsung Park | domingo 8 de febrero a la 01.00

vs. Jisung Nam / Ulsung Park | domingo 8 de febrero a la 01.00 Partido 4: Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon | domingo 8 de febrero a la 02.30

vs. Soonwoo Kwon | domingo 8 de febrero a la 02.30 Partido 5: Marco Trungelliti vs. Hyeon Chung | domingo 8 de febrero a la 04.00

El equipo argentino está conformado por Thago Tirante, Marco Trungelliti, Juan Pablo Ficovich, Federico Gómez y Guido Andreozzi. Cabe recordar que los principales jugadores albicelestes del circuito no participan de esta llave por la proximidad con el ATP 250 de Buenos Aires.

