Cómo salieron los partidos de Argentina vs. Corea del Sur por los Qualifiers de la Copa Davis

Se terminó el primer día de competencia en los qualifiers de la Copa Davis con una de cal y una de arena para Argentina. El equipo capitaneado por Javier Frana iguala 1 a 1 con Corea del Sur luego de la victoria de Thiago Tirante (95°) sobre Hyeon Chung (392°) y la derrota de Marco Trungelliti (134°) ante Soon Woo Kwon (343°).

La serie no se abrió bien para Argentina, ya que Tirante comenzó perdiendo 6-2 en el primer set ante Chung. Finalmente, el platense logró reponerse y se llevó los dos restantes por 7-5 y 7-6 (5) en Busan.

Posteriormente, la cancha cubierta del Gijang Gymnasium fue testigo de un triunfazo local y un duro golpe para el conjunto nacional. Soon Woo Kwon, 343° del ranking ATP, se llevó el segundo punto de la serie ante Marco Trungelliti (134°), dejando todo igualado.

El santiagueño cayó por 7-6 (8-6) y 6-2 en lo que fue su bautismo en la Copa Davis. Tal es así que, con 36 años recién cumplidos, se convirtió en el argentino de mayor edad en debutar en la competencia. Por desgracia para él, no pudo llevarse la victoria.

Cómo sigue la agenda para Argentina en la Copa Davis

La serie entre Argentina y Corea del Sur continuará en la madrugada del domingo. Todo se reiniciará a la 1 con el dobles, que tendrá a Guido Andreozzi y Federico Gómez como participantes. Todo se podrá ver por TyC Sports.

Partido 3: Guido Andreozzi / Federico Gómez vs. Jisung Nam / Ulsung Park | domingo 8 de febrero a la 01.00

vs. Jisung Nam / Ulsung Park | domingo 8 de febrero a la 01.00 Partido 4: Thiago Tirante vs. Soonwoo Kwon | domingo 8 de febrero a la 02.30

vs. Soonwoo Kwon | domingo 8 de febrero a la 02.30 Partido 5: Marco Trungelliti vs. Hyeon Chung | domingo 8 de febrero a la 04.00

El equipo argentino está conformado por Thago Tirante, Marco Trungelliti, Juan Pablo Ficovich, Federico Gómez y Guido Andreozzi. Cabe recordar que los principales jugadores albicelestes del circuito no participan de esta llave por la proximidad con el ATP 250 de Buenos Aires.

