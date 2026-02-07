Es tendencia:
Racing vs. Argentinos Juniors EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: Horario y posibles formaciones

Por la cuarta fecha, la Academia busca sumar su primer punto del año, mientras que el Bicho intenta dar el golpe.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA EN RACING!

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. Sorprende Costas.

El probable once de Argentinos Juniors

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Claudio Bravo; Federico Fattori, Emiliano Viveros, Lautaro Giaccone; Alan Lescano, Hernán López Muñoz y Tomás Molina.

La posible formación de Racing

Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo o Marcos Di Cesare, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Matías Zaracho, Baltasar Rodríguez; Matko Miljevic, Santiago Solari y Adrián Martínez.

Por Bruno Carbajo

Racing y Argentinos Juniors chocan en Avellaneda.
© Prensa Racing/Prensa ArgentinosRacing y Argentinos Juniors chocan en Avellaneda.

Racing y Argentinos se enfrentan este sábado, desde las 18, en el Cilindro de Avellaneda, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. La Academia aspira a cortar su racha de tres derrotas consecutivas para poder sumar sus primeros puntos del año, mientras que el Bicho quiere seguir peleando en lo alto de la Zona B. El árbitro designado es Hernán Mastrángelo y la televisación se encuentra a cargo de TNT Sports.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

