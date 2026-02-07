Racing vs. Argentinos Juniors EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: Horario y posibles formaciones

Racing y Argentinos se enfrentan este sábado, desde las 18, en el Cilindro de Avellaneda, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. La Academia aspira a cortar su racha de tres derrotas consecutivas para poder sumar sus primeros puntos del año, mientras que el Bicho quiere seguir peleando en lo alto de la Zona B. El árbitro designado es Hernán Mastrángelo y la televisación se encuentra a cargo de TNT Sports.