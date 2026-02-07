La burla de David Romero a River que no se vio en TV durante la goleada de Tigre: “Se van”

Se vivió una noche histórica en el Estadio Monumental: Tigre aplastó 4-1 a River por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Con goles de Tiago Serrago, un doblete de Nacho Russo y el tanto de David Romero, el Matador completó una goleada que quedará en el recuerdo por mucho tiempo ante un Millonario totalmente superado y desconocido que nunca pudo hacer pie en el césped.

Un gol y dos asistencias, fueron solo una parte de la película que protagonizó el centrodelantero del conjunto de Victoria en una jornada mítica. Al principio habilitó a Serrago, luego convirtió el suyo y sumó un ‘tomá y hacelo‘ a Russo, siendo determinante en los tres primeros tantos del equipo que dirige Diego Dabove que vapuleó al elenco rojiblanco. Pero eso no fue todo en Núñez…

Lo cierto es que, tras ser reemplazado en los minutos finales del encuentro, Romero chicaneó a los hinchas de River que se iban de la cancha antes de tiempo. La situación fue grabada por una de las cámaras de televisión que captó el instante en el que David dice “se van” y gesticula mientras se ríe, en referencia a los fanáticos que abandonaban el Monumental durante el partido.

Se trató de una típica cargada futbolística pero que pasó desapercibida durante la transmisión del compromiso y luego se viralizó rápidamente. De esta manera, el atacante de Tigre que fue una de las dos grandes figuras de la noche, también se encargó de ser protagonista mientras estaba del lado externo de la línea de cal. ¿Cómo? Con una particular chicana de cara a las tribunas del estadio.

Las declaraciones de David Romero tras la goleada de Tigre a River

Después de tener un rendimiento sobresaliente sobre el campo de juego, Romero se tomó unos segundos para analizar el abultado triunfo ante River. “Fue un partido perfecto“, sentenció en primera instancia el centrodelantero. “Hicimos las cosas bien. Sabíamos que de contraataque podíamos hacer mucho daño“, manifestó pocos segundos más tarde uno de los responsables de la victoria.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Nos venimos sintiendo muy bien y no es casualidad: hicimos una muy buena pretemporada“, explicó el oriundo de Corrientes en diálogo exclusivo con ESPN. “Venimos muy bien, esperamos seguir así porque trabajamos mucho durante la semana y nos lo merecemos“, volvió a insistir después.

