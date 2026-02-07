Los mejores memes de la histórica goleada de Tigre a River por el Torneo Apertura

River vivió una noche negra al ser goleado 4-1 por Tigre en el Monumental, por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Y entre el clima enardecido que se vivió en el estadio, las redes sociales también fueron protagonistas del histórico resultado, dándole lugar a una catarata de memes y reacciones.

El foco de la creatividad y las burlas folklóricas digitales estuvieron puestas en diversos focos: desde la implacable actuación de la dupla ofensiva del Matador, con Ignacio Russo y José Romero en modo intratable, hasta la floja actuación generalizada que tuvieron los jugadores de River. Un combo que sirvió como combustible para los usuarios.

Incluso, Marcelo Gallardo tampoco escapó del ojo de la tormenta, viéndose criticado como supo estarlo sobre el final del año pasado. Entre la indignación de los propios simpatizantes y las cargadas de los rivales que celebraron el tropiezo ajeno, lo cierto es que goleada se transformó en tendencia absoluta.

