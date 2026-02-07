Es tendencia:
Tras el papelón de River ante Tigre, Marcelo Gallardo sentenció: “No es aceptable”

El entrenador rompió el silencio en conferencia de prensa al término del pésimo partido que jugó el Millonario.

Por Nahuel De Hoz

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate.
© GettyMarcelo Gallardo, director técnico de River Plate.

Noche histórica en el Estadio Monumental: Tigre goleó 4-1 a River por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. Con goles de Tiago Serrago, David Romero y un doblete de Nacho Russo, el Matador pegó muy fuerte ante un Millonario irreconocible y totalmente superado. Además, los jugadores se fueron silbados e insultados por los hinchas que evidenciaron su tremendo enojo por el resultado.

Tras el pésimo partido que disputó el equipo, Marcelo Gallardo asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada compromiso por el campeonato doméstico. Con un claro enojo por el abultado resultado que sufrió su elenco sobre el campo de juego, apenas respondió unas pocas preguntas de los periodistas presentes.

Lo cierto es que, después de la goleada por 4-1 y con un nivel colectivo paupérrimo, el Muñeco fue contundente delante del micrófono y ante las cámaras. “No es aceptable“, sentenció en primera instancia dando a entender cuál es su postura en estos momentos. “Fue un mazazo impensado“, añadió pocos segundos más tarde por si quedaban dudas de su enorme malestar.

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate. (Getty Images)

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate. (Getty Images)

Inmediatamente después, el director técnico analizó el desarrollo del encuentro. “Nos salió todo mal. Cometimos muchos errores y Tigre los aprovechó muy bien. Ellos fueron muy buenos“, manifestó Gallardo sin titubear. “Nosotros no tuvimos la continuidad en la mejora. Fue una muy mala noche que generó la derrota y la forma en la que perdimos“, expresó el entrenador de River.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Hoy el equipo falló. Quedamos muy expuestos“, sostuvo en una clarísima autocrítica en dirección hacia los futbolistas que no respondieron en el césped. “Cuando hay errores tan puntuales se analizan para adentro. En el funcionamiento no estuvimos presentes“, agregó después el Muñeco.

En cuanto a los silbidos de los hinchas, el DT fue tajante. “El futbolista profesional tiene que convivir con la reprobación, es parte del fútbol. Hay que trabajar más duro y salir adelante. Esto es un círculo permanente, a veces sos reprobado cuando no te salen las cosas y hay que trabajar el doble“, afirmó. Y con vistas hacia el futuro, soltó: “El fútbol tiene revancha todo el tiempo”.

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate. (Getty Images)

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate. (Getty Images)

Para cerrar con sus declaraciones en la rueda de prensa, Gallardo dejó un mensaje más alentador. “Las expectativas están renovadas, el equipo venía mostrando buenas cosas. Yo no me voy a quedar con esto ni el pasado, voy a agarrarme de lo bueno que veníamos haciendo, analizar lo malo de hoy y que no se vuelva a repetir. Esto recién inicia”, manifestó el experimentado DT del Millonario.

