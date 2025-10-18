Diego Latorre se rindió ante uno de los mejores arqueros del mundo y no es Dibu Martínez: “Es una garantía”

En el mundo del fútbol, si hay una voz autorizada para analizar no caben dudas que una de ellas pertenece a Diego Latorre. El ex jugador y actual comentarista es uno de los mejores analistas que tiene el ambiente y se encarga de ejercerla en reiteradas ocasiones. En esta oportunidad se rindió ante un arquero por su notable nivel en la actualidad, pero no es Emiliano Martínez.

Pese a que el campeón del mundo y dos veces de América con la Selección Argentina también está en un buen momento porque lo hace de igual manera en Aston Villa, en esta ocasión los elogios no fueron para él. En su ya conocido rol de simpatizante de Arsenal FC, Gambeta se tomó unos segundos para resaltar algunos ítems que explican el presente del elenco británico.

Lo cierto es que Latorre se rindió ante David Raya. El arquero del conjunto inglés está en el mejor momento de su carrera y es una de las piezas claves en el equipo que comanda tácticamente Mikel Arteta. La seguridad que aporta debajo de los tres palos es solamente un pequeño ítem del amplio repertorio que tiene en su haber el español de 30 años que está brillando en los Gunners.

David Raya, arquero español de Arsenal de Inglaterra. (Getty Images)

Luego de hacer un breve análisis en su cuenta personal de X sobre las fortalezas defensivas del Arsenal, Diego recibió un comentario de un seguidor con respecto al guardameta. Lejos de esquivar la cuestión, Gambeta sentenció: “Es una garantía, por arriba y por abajo”. De esta manera, se encargó de dejar a las claras la fantástica actualidad que mantiene desde hace tiempo el catalán.

Es que Raya no solo se luce a la hora de atajar para mantener a su equipo constantemente en partido, siempre que lo necesita. Además, es muy importante para realizar la salida desde el fondo ya que cuenta con un excelente juego con los pies, ya sea para jugar en corto con ambos perfiles o también para saltear líneas, siempre siguiendo la idea de juego de su propio entrenador.

El surgido de las divisiones inferiores de Blackburn y que tuvo un breve paso por Southport, dio a conocer su nombre con mayor relevancia por lo hecho en Brentford. Por su desempeño en aquel equipo, Arteta lo pidió y a mediados de 2023 Arsenal desembolsó 3,5 millones de euros por un préstamo por un año y luego lo fichó definitivamente por otros 32 millones de euros en 2024.

Desde su arribo a los Gunners, Raya disputó un total de 106 partidos oficiales, en los que consiguió números realmente muy buenos en lo personal y que repercuten en lo colectivo. Es que en esa cifra, en 46 mantuvo la valla invicta y en los 60 restantes le convirtieron 84 tantos. Estas estadísticas marcan un altísimo porcentaje de imbatibilidad en certámenes de elite.

