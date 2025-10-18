Así está la disputa por los 1.000 goles entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Lo hecho por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el fútbol está lejos de poder ser comparado con cualquier otro jugador. Múltiples títulos, cientos de asistencias y ahora están cada vez más cerca de alcanzar los 1.000 goles. Con prácticamente todos los logros conseguidos en sus palmarés, los dos fenómenos que marcaron un antes y un después, ahora van por ese hito sin dueño.

El portugués de 40 años parece no sufrir el paso del tiempo y se encarga de demostrarlo una y otra vez que represente a Al Nassr en las competiciones domésticas de Arabia Saudita. En contraparte, el argentino de 38 años también es figura indiscutida en Inter Miami y aporta su inmensa calidad en cada uno de los certámenes que disputa tanto en Estados Unidos como en Norteamérica.

Lo cierto es que Ronaldo y Messi continúan anotando goles y están cada vez más cerca de los 1.000 goles. Dicha marca nunca fue alcanzada por un futbolista en toda la historia y ambos ídolos están próximos a conseguirla, siempre y cuando se mantengan en este nivel durante un lapso de tiempo más. Por eso, para conseguirlo, vamos a repasar cuánto le falta a cada uno de ellos…

Este sábado 18 de octubre, Cristiano marcó un gol en la goleada por 5-1 de Al Nassr a Al Fateh y se alejó de Messi en la tabla histórica de artilleros. Aunque en lo que va del 2025, ambos genios del fútbol acumulan una impresionante cifra en sus estadísticas individuales fieles a sus carreras, la brecha con los 1.000 goles es cada vez más corta y cada anotación se vuelve más importante.

Cuántos goles tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 949 goles convertidos y está a solamente 51 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 886 goles y se encuentra a 63 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 114 conversiones.