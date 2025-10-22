Padova Calcio prepara la vuelta de Papu Gómez para este domingo vs. Juve Stabia

La espera está llegando a su fin. Luego de casi dos años suspendido por doping positivo, el Papu Gómez está a tan solo algunas horas de volver a jugar un partido de fútbol profesional. Lo hará con el Padova Calcio, el equipo con el que se estuvo entrenando desde el mes de julio y que tiene como objetivo ascender a la primera división del fútbol italiano.

Al respecto, el club que le abrió las puertas para que el campeón en la Copa del Mundo de Qatar 2022 retomara su carrera profesional, ya se prepara a lo grande para lo que será un evento que, como bien saben, acaparará las miradas no solo de Italia, sino también de la Argentina.

Por eso, este miércoles 22 de octubre organizó un encuentro con hinchas y socios del Padova, en la tienda oficial del club ubicada en el centro de la pequeña ciudad de Padua, perteneciente a la región de Véneto. La idea es que el Papu pueda compartir un rato con los aficionados, sacarse fotos con ellos y firmar camisetas, todo bajo el marco de lo que se encamina a ser su debut este fin de semana.

En ese mismo sentido, se presupone que Matteo Andreoletti, entrenador del Padova, integre al ex San Lorenzo y Arsenal, entre otros, en la lista de citados para el encuentro de la novena jornada de la Serie B a disputarse este domingo 26 de octubre a las 15 horas local frente al Juve Stabia en el Estadio Euganeo.

Padova apela a pelear por el ascenso a la Serie A de Italia

Con la inclusión del Papu Gómez, el Padova ahora buscará aumentar sus chances para ascender a la primera división del fútbol italiano. De momento, en las primeras ocho fechas de la Serie B ganó 3 partidos, empató 2 y perdió los 3 restantes, acumulando así 11 unidades que de momento le sirven para colocarse en el puesto 11 de la tabla de posiciones.

¿Cómo fue la sanción a Papu Gómez por doping positivo?

Papu Gómez fue informado en noviembre del 2023 que la Agencia Mundial de Antidopaje (AMA) detectó que había consumido terbutalina, sustancia prohibida que habitualmente se utiliza para prevenir y tratar la sibilancia, la falta de aire y las dificultades para respirar provocadas por el asma, la bronquitis crónica y el enfisema.

De ahí que el propio futbolista contara que la ingirió al tomar el jarabe para la tos de uno de sus hijos. Sin embargo, a pesar de la aclaración, el Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte no dio lugar a la explicación.

