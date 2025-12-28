Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

El nuevo récord de goles que consiguió Cristiano Ronaldo para superar a Messi

Mientras se acerca al hito de las 1.000 anotaciones, el portugués de 40 años se adueñó de otra marca histórica que era del astro argentino.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
© Gemini IACristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El paso del tiempo pareciera no afectarle e incluso mantiene números dignos de su mejor etapa cuando brillaba en Europa. Fiel a su inmensa trayectoria, Cristiano Ronaldo volvió a marcar un nuevo récord y se lo ganó ni más ni menos que a su eterno rival: Lionel Messi. De esta manera, volvió a adueñarse de la escena justo antes de finalizar una nueva temporada a nivel futbolístico.

El crack portugués fue fundamental en la goleada por 3-0 de Al Nassr frente a Al-Okhdood Club en una nueva jornada del campeonato doméstico de Arabia Saudita. En esta victoria que le permitió alejarse de sus perseguidores en lo más alto de la tabla de posiciones, el delantero de 40 años convirtió un doblete que le permitió alcanzar una cifra clave para llegar a un nuevo hito.

Lo cierto es que, con estas anotaciones antes de fin de año, Ronaldo logró anotar 40 o más goles por 14° vez en un mismo año calendario. Esta marca nunca antes había sido alcanzada por un futbolista en toda la historia, sino que hasta el momento era un récord compartido entre Cristiano y Messi pero que a partir de ahora únicamente es propiedad del oriundo de la isla de Madeira.

Cristiano Ronaldo, delantero portugués en Al Nassr. (Getty Images)

Cristiano Ronaldo, delantero portugués en Al Nassr. (Getty Images)

Por detrás de ellos pero con una gran distancia en el medio, aparece Pelé con 9 (1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969). Sin embargo, ahora los 14 de CR7 (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025) son superiores a los 13 de Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2025) y el europeo se impone en el duelo.

Cómo está la carrera por los 1.000 goles entre Cristiano Ronaldo y Messi

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 956 goles convertidos y está a solamente 44 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

Publicidad

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 899 goles y se encuentra a 57 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 101 conversiones.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, máximos goleadores de la historia.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, máximos goleadores de la historia.

Kevin Zenón, el futbolista transferible de Boca en este mercado de pases: la oferta de Europa que podría acelerar su salida

ver también

Kevin Zenón, el futbolista transferible de Boca en este mercado de pases: la oferta de Europa que podría acelerar su salida

DATOS CLAVE

  • Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar 40 o más goles en 14 años calendario distintos.
  • Tras su doblete en la victoria 3-0 del Al Nassr ante Al-Okhdood, el Bicho alcanzó una cifra nunca antes conseguida en el fútbol.
  • Cristiano Ronaldo acumula 956 goles en su carrera y Lionel Messi 899 anotaciones, en la disputa rumbo a los 1.000 gritos.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Claudio Úbeda sigue en la dulce espera porque Riquelme no toma con seriedad las decisiones futbolísticas en Boca"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
El pronóstico de Müller sobre Messi y el Mundial 2026: "Dudo que eso funcione"
Mundial 2026

El pronóstico de Müller sobre Messi y el Mundial 2026: "Dudo que eso funcione"

Inter Miami jugará en Sudamérica: enfrentará a un verdugo de Boca y a un rival que puso en aprietos a River
Fútbol Internacional

Inter Miami jugará en Sudamérica: enfrentará a un verdugo de Boca y a un rival que puso en aprietos a River

Lo Celso, cerca de ser compañero de Messi en Inter Miami
Fútbol Internacional

Lo Celso, cerca de ser compañero de Messi en Inter Miami

Así está la novela de Marino Hinestroza y Boca: el conflicto de intereses y las chances de cerrar el fichaje
Boca Juniors

Así está la novela de Marino Hinestroza y Boca: el conflicto de intereses y las chances de cerrar el fichaje

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo