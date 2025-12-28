El nuevo récord de goles que consiguió Cristiano Ronaldo para superar a Messi

El paso del tiempo pareciera no afectarle e incluso mantiene números dignos de su mejor etapa cuando brillaba en Europa. Fiel a su inmensa trayectoria, Cristiano Ronaldo volvió a marcar un nuevo récord y se lo ganó ni más ni menos que a su eterno rival: Lionel Messi. De esta manera, volvió a adueñarse de la escena justo antes de finalizar una nueva temporada a nivel futbolístico.

El crack portugués fue fundamental en la goleada por 3-0 de Al Nassr frente a Al-Okhdood Club en una nueva jornada del campeonato doméstico de Arabia Saudita. En esta victoria que le permitió alejarse de sus perseguidores en lo más alto de la tabla de posiciones, el delantero de 40 años convirtió un doblete que le permitió alcanzar una cifra clave para llegar a un nuevo hito.

Lo cierto es que, con estas anotaciones antes de fin de año, Ronaldo logró anotar 40 o más goles por 14° vez en un mismo año calendario. Esta marca nunca antes había sido alcanzada por un futbolista en toda la historia, sino que hasta el momento era un récord compartido entre Cristiano y Messi pero que a partir de ahora únicamente es propiedad del oriundo de la isla de Madeira.

Cristiano Ronaldo, delantero portugués en Al Nassr. (Getty Images)

Por detrás de ellos pero con una gran distancia en el medio, aparece Pelé con 9 (1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969). Sin embargo, ahora los 14 de CR7 (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025) son superiores a los 13 de Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2025) y el europeo se impone en el duelo.

Cómo está la carrera por los 1.000 goles entre Cristiano Ronaldo y Messi

Lo cierto es que el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 956 goles convertidos y está a solamente 44 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.

En contraparte, el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 899 goles y se encuentra a 57 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 101 conversiones.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, máximos goleadores de la historia.

