Es tendencia:
logotipo del encabezado
Juegos

Ellos son los principales referentes de tu equipo… ¿o no?

Para pensar bien la categoría que les dan a las estrellas del Brasileirão.

Por Sebastian Rafanelli

Las figuras del Brasileirão 2025.
© Getty ImagesLas figuras del Brasileirão 2025.

En una tierra repleta de talento futbolístico, abundan las grandes figuras, aquellas que destacan por su atletismo, comportamiento ejemplar o dedicación en cada partido. Pero ¿cuánta importancia se les da a estos nombres que se erigen como verdaderos íconos?

Juguemos juntos y descubramos cuánto se han ganado la admiración de la afición estos famosos futbolistas. ¡Comencemos!

Excéntrico y talentoso, el delantero es ya una “marca registrada” de la plantilla del Mengao.

Sus apariciones y goles han sido vitales para el éxito del equipo en los últimos tiempos.

Figura de renombre internacional, llegó para reforzar al equipo supercampeón.

Después de la gran experiencia europea, eligió a Cruzmaltino para regresar a Brasil.

Publicidad

Un arquero símbolo del fútbol brasileño, que llegó para dirigir la selección de fútbol del Tricolor gaúcho.

Como estrella europea, generó expectativas desde su primer día en el Timão.

Publicidad

Un capitán temperamental y líder absoluto dentro de un equipo que hizo historia.

Nació en el club y volvió a vestir la camiseta tricolor en el tramo final de su carrera.

En el Flu mostró su mejor versión y fue un pilar fundamental para conseguir títulos.

Publicidad

Potencia, poder ofensivo y goles para liderar a un equipo que siempre es protagonista.

Su promedio goleador lo mantiene entre los mejores de un equipo con muchas estrellas.

Lleva años en el club, acumulando goles, grandes actuaciones y numerosos títulos.

Publicidad

Un joven prodigio tiene una nueva oportunidad de mostrar su talento en el Verdão.

Una apuesta fuerte, que empezó a dar frutos con goles en el Brasileirão.

Regresó a Vila Belmiro con la esperanza de repetir los títulos del pasado.

Publicidad
sebastian rafanelli
Sebastian Rafanelli

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

El descargo de Independiente en Conmebol: así busca que le den los puntos y eliminen a la U de Chile

jpasman
toti pasman

"Una tragedia en la que perdió el fútbol, producto del peor operativo de seguridad que recuerde"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
La Selección Argentina, atenta al drástico cambio que Donald Trump confirmó para el sorteo del Mundial 2026
Selección Argentina

La Selección Argentina, atenta al drástico cambio que Donald Trump confirmó para el sorteo del Mundial 2026

Se independizaron hace 50 años, Davids, Seedorf y Van Dijk rechazaron a la selección y ahora están a seis partidos del Mundial 2026
Fútbol Internacional

Se independizaron hace 50 años, Davids, Seedorf y Van Dijk rechazaron a la selección y ahora están a seis partidos del Mundial 2026

El Chelo Díaz repudió a la hinchada de Independiente: "No tuvieron respeto por la vida humana"
Copa Sudamericana

El Chelo Díaz repudió a la hinchada de Independiente: "No tuvieron respeto por la vida humana"

Alan Velasco reveló el consejo que le dio Paredes para mejorar su rendimiento en Boca: “Me da mucha confianza”
Boca Juniors

Alan Velasco reveló el consejo que le dio Paredes para mejorar su rendimiento en Boca: “Me da mucha confianza”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo