Ellos son los principales referentes de tu equipo… ¿o no?

En una tierra repleta de talento futbolístico, abundan las grandes figuras, aquellas que destacan por su atletismo, comportamiento ejemplar o dedicación en cada partido. Pero ¿cuánta importancia se les da a estos nombres que se erigen como verdaderos íconos?

Juguemos juntos y descubramos cuánto se han ganado la admiración de la afición estos famosos futbolistas. ¡Comencemos!

Excéntrico y talentoso, el delantero es ya una “marca registrada” de la plantilla del Mengao.

Sus apariciones y goles han sido vitales para el éxito del equipo en los últimos tiempos.

Figura de renombre internacional, llegó para reforzar al equipo supercampeón.

Después de la gran experiencia europea, eligió a Cruzmaltino para regresar a Brasil.

Un arquero símbolo del fútbol brasileño, que llegó para dirigir la selección de fútbol del Tricolor gaúcho.

Como estrella europea, generó expectativas desde su primer día en el Timão.

Un capitán temperamental y líder absoluto dentro de un equipo que hizo historia.

Nació en el club y volvió a vestir la camiseta tricolor en el tramo final de su carrera.

En el Flu mostró su mejor versión y fue un pilar fundamental para conseguir títulos.

Potencia, poder ofensivo y goles para liderar a un equipo que siempre es protagonista.

Su promedio goleador lo mantiene entre los mejores de un equipo con muchas estrellas.

Lleva años en el club, acumulando goles, grandes actuaciones y numerosos títulos.

Un joven prodigio tiene una nueva oportunidad de mostrar su talento en el Verdão.

Una apuesta fuerte, que empezó a dar frutos con goles en el Brasileirão.

Regresó a Vila Belmiro con la esperanza de repetir los títulos del pasado.

