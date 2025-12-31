Tiene 16 años, puede representar a Argentina, Brasil o España y la Juventus lo tentó con jugar en la Selección de Italia

Con el arribo de Lionel Scaloni a la Selección Argentina, el combinado nacional se vio más abierto al llamado de futbolistas que nacieron fuera del país. Aunque hubo varios convocados en esta situación, casos como los de Alejandro Garnacho y Nico Paz son de los más destacados de los últimos años.

El entrenador de Pujato siempre está atento a estas oportunidades y en Europa se dio, hace casi un año, una transferencia que encendió desde ese entonces los radares del cuerpo técnico de la Albiceleste. Es el caso de Mateo Santa María, que juega en Juventus desde principios de 2025 y tiene una decisión complicada por delante.

Se trata de un delantero nacido en el 2009 que militaba en la categoría Cadete A de Levante hasta que fue fichado por la Juve. “Es un delantero de área con un gran físico. Utiliza bien su cuerpo y posee una destacada capacidad para el desmarque”, describió Cope sobre su estilo de juego.

El atacante nacido en Barcelona llegó al club español en el 2023 y en la primera mitad de la actual temporada tuvo actuaciones que hicieron que clubes importantes de LaLiga y el propio equipo de Turín se interesaran en su pase. Finalmente, Santa María ya pasó una temporada en la Vecchia Signora sub 17, mientras que Levante se llevará un beneficio económico y un porcentaje de una futura venta.

Mateo Santa María puede jugar para 4 selecciones

La historia vida de Santa María lo llenó de opciones para cuando su carrera llegue a niveles internacionales. Es que el joven delantero tiene cuatro posibles horizontes en caso de hacer mérito para el fútbol de selecciones.

Mateo nació en España, por lo que su país natal es una de las opciones naturales para representar. Luego, vivió en Italia y el tiempo allí se incrementará con su pase a Juventus. Además, tiene la posibilidad de jugar para Argentina o Brasil, ya que su padre y su madre, respectivamente, tienen aquella nacionalidad.

De momento, desde su llegada a Turín, Santa María tuvo la posibilidad de sumar minutos en dos partidos de la sub 17 de la Selección de Italia. Cabe destacar que, hasta que se produzca un debut en el seleccionado principal, el jugador puede cambiar de opinión y elegir Argentina, España o Brasil. Recién este 3 de enero cumplirá 17 años.

