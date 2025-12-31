Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Tiene 16 años, puede representar a Argentina, Brasil o España y la Juventus lo tentó con jugar en la Selección de Italia

La Vecchia Signora lo incorporó desde las inferiores de Levante y hay varios países atentos a su situación. Italia, por ahora, gana de antemano.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Mateo Santa María ya debutó en las juveniles de Italia. Puede jugar también para Brasil, Argentina o España
© Mateo Santa María en Instagram (mejorado con IA)Mateo Santa María ya debutó en las juveniles de Italia. Puede jugar también para Brasil, Argentina o España

Con el arribo de Lionel Scaloni a la Selección Argentina, el combinado nacional se vio más abierto al llamado de futbolistas que nacieron fuera del país. Aunque hubo varios convocados en esta situación, casos como los de Alejandro Garnacho y Nico Paz son de los más destacados de los últimos años.

El entrenador de Pujato siempre está atento a estas oportunidades y en Europa se dio, hace casi un año, una transferencia que encendió desde ese entonces los radares del cuerpo técnico de la Albiceleste. Es el caso de Mateo Santa María, que juega en Juventus desde principios de 2025 y tiene una decisión complicada por delante.

Se trata de un delantero nacido en el 2009 que militaba en la categoría Cadete A de Levante hasta que fue fichado por la Juve. “Es un delantero de área con un gran físico. Utiliza bien su cuerpo y posee una destacada capacidad para el desmarque”, describió Cope sobre su estilo de juego.

El atacante nacido en Barcelona llegó al club español en el 2023 y en la primera mitad de la actual temporada tuvo actuaciones que hicieron que clubes importantes de LaLiga y el propio equipo de Turín se interesaran en su pase. Finalmente, Santa María ya pasó una temporada en la Vecchia Signora sub 17, mientras que Levante se llevará un beneficio económico y un porcentaje de una futura venta.

Mateo Santa María puede jugar para 4 selecciones

La historia vida de Santa María lo llenó de opciones para cuando su carrera llegue a niveles internacionales. Es que el joven delantero tiene cuatro posibles horizontes en caso de hacer mérito para el fútbol de selecciones.

Los 37 jugadores que pelean por 8 cupos de la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

ver también

Los 37 jugadores que pelean por 8 cupos de la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Mateo nació en España, por lo que su país natal es una de las opciones naturales para representar. Luego, vivió en Italia y el tiempo allí se incrementará con su pase a Juventus. Además, tiene la posibilidad de jugar para Argentina o Brasil, ya que su padre y su madre, respectivamente, tienen aquella nacionalidad.

Publicidad

De momento, desde su llegada a Turín, Santa María tuvo la posibilidad de sumar minutos en dos partidos de la sub 17 de la Selección de Italia. Cabe destacar que, hasta que se produzca un debut en el seleccionado principal, el jugador puede cambiar de opinión y elegir Argentina, España o Brasil. Recién este 3 de enero cumplirá 17 años.

En síntesis

  • Mateo Santa María fichó por la Juventus desde el Levante a principios de 2025.
  • Es elegible para representar a España, Italia, Argentina y Brasil por sus raíces familiares.
  • El atacante disputó dos partidos oficiales con la Selección sub 17 de Italia.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
“Messi no estará a la altura en el Mundial”: ¿Por qué se dijo eso?
Lionel Messi

“Messi no estará a la altura en el Mundial”: ¿Por qué se dijo eso?

Atención Scaloni: Argelia clasificó a los octavos de final de la Copa África
Mundial 2026

Atención Scaloni: Argelia clasificó a los octavos de final de la Copa África

La carta de despedida de la Serie A para Nico Paz: ''Gracias por todo''
Fútbol europeo

La carta de despedida de la Serie A para Nico Paz: ''Gracias por todo''

Nick Kyrgios sentenció quién es su favorito entre Djokovic, Nadal y Federer: “El Michael Jordan del tenis”
Tenis

Nick Kyrgios sentenció quién es su favorito entre Djokovic, Nadal y Federer: “El Michael Jordan del tenis”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo