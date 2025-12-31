Messi fue elegido como el segundo mejor jugador de América: el futbolista que lo superó y el 11 ideal del año

El 2025 fue un buen año a nivel clubes para Lionel Messi, ya que con Inter Miami se consagró campeón de la MLS al vencer a Vancouver Whitecaps en la final, y de esta manera logró el primer título local en la historia del club al que llegó hace dos años y medio.

Como consecuencia del buen rendimiento que tuvo, el delantero argentino de 37 años fue nominado para ser elegido como el Rey de América en la votación que realiza el prestigioso diario uruguayo ‘El País’. Finalmente, el capitán de la Selección Argentina quedó ubicado en el segundo puesto.

Tras conocerse los resultados, el ganador de este galardón fue el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, quien fue una pieza clave para Flamengo, equipo que se consagró campeón de la Copa Conmebol Libertadores y del Brasileirao, y que fue subcampeón de la Copa Intercontinental tras perder por penales con PSG.

Con la votación de 264 periodistas de 16 países distintos de América, el futbolista del Mengao ganó por una amplia diferencia, debido a que se quedó con el 67,8% total ya que obtuvo 179 votos. A lo largo del año, marcó 28 goles y aportó 19 asistencias en 69 partidos contando todas las competiciones.

Messi, por su parte, quedó ubicado en la segunda posición con 39 votos, que significaron el 14,8% total. El podio lo completa otro argentino como lo es el delantero de Racing, Adrián Martínez, quien tuvo el 5% al obtener 12 votos.

5 argentinos en el 11 ideal de América

Por otro lado, en la elección del Rey de América también se votó al XI ideal del año. El mismo está conformado por 10 futbolistas que se desempeñan en Conmebol, más Lionel Messi, quien es el único representante de Concacaf. En total, hay 5 jugadores argentinos.

Publicidad

Publicidad

ver también Le ganó una final de Libertadores a River, y con el 51,78% de los votos fue elegido el peor refuerzo de su liga

En el arco está el primer argentino, ya que el lugar lo ocupa Agustín Rossi. El arquero de Flamengo, que fue clave para ganar la Copa Libertadores, le ganó la pulseada a Facundo Cambeses, quien tuvo un buen rendimiento en Racing y fue convocado a la Selección Argentina.

El segundo en aparecer es Santiago Sosa, el volante de Racing que se destacó a lo largo de la Copa Libertadores. Los tres restantes están en la delantera: Lionel Messi fue acompañado por Adrián Martínez de Racing y por José Manuel López, de gran año en Palmeiras.

De esta manera, el 11 ideal de América quedó compuesto por: Agustín Rossi (Flamengo); Danilo (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Leo Pereira (Flamengo); Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Sosa (Racing), Erick Pulgar (Flamengo), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo); Lionel Messi (Inter Miami), Adrián Martínez (Racing) y José López (Palmeiras).

Publicidad

Publicidad

Datos claves