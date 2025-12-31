Los 37 jugadores que pelean por 8 cupos de la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Siendo 31 de diciembre del 2025, quedan solo 162 días para el inicio del Mundial que se disputará en Norteamérica desde el próximo 11 de junio. Durante todo el proceso entre el fin de la Copa del Mundo de Qatar y la actualidad, Lionel Scaloni sacó varias conclusiones de cara al certamen global que se avecina, pero aún restan resolverse diversas cuestiones de la Selección Argentina.

A lo largo de los últimos meses, el DT campeón del mundo realizó cierta cantidad de pruebas para ir definiendo poco a poco la lista de convocados que llevará al Mundial 2026. Hasta el momento, Scaloni tiene claro que son 18 los jugadores que ya están adentro de la Copa del Mundo.

Al ser 26 los citados de cada selección, según lo reglamentado por la FIFA al igual que en 2022, a la Selección Argentina le resta definir 8 cupos en total.

Para ellos, en base a lo que Scaloni probó en el último año y medio, y a los rendimientos individuales de los futbolistas albicelestes durante esta temporada, hay un total de 37 jugadores que todavía sueñan con meterse en la nómina mundialista.

A priori, conviene destacar los que ya tienen su boleto picado para subirse al avión y emprender viaje al Mundial: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Leandro Paredes, Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Comienza el año del Mundial

Así las cosas, estos 18 ya saben que, salvo una lesión cercana a la fecha del Mundial, ya están confirmados como presentes en la Selección Argentina para la contienda. ¿Y qué pasa con los cupos restantes? A continuación, todos los jugadores que aún tienen chances.

Los 37 jugadores con chances mundialistas no aseguradas

Entre convocatorias, buenos presentes y posibilidades a futuro en el corto plazo (de acá a la definición de la lista de convocados), los 37 jugadores deberán cautivar a Lionel Scaloni para ganarse un lugar en la codiciada nómina.

En el arco, por ejemplo, queda un lugar que se pelearán Walter Benítez, Juan Musso y Facundo Cambeses. Los primeros dos han estado durante más tiempo en el ciclo, pero el presente en Racing de este último, más su reciente debut en la gira de octubre lo ilusionan.

En la defensa, corresponde dividir en dos la zona del campo: en laterales y zagueros. Para el sector central parece quedar un cupo, que se lo disputarán entre Marcos Senesi, Lautaro Rivero, Juan Foyth y Facundo Medina, aunque también podrían sorprender como tapados Valentín Gómez y Aaron Anselmino.

Foyth y Medina podrían correr con una ventaja al ocupar doble función en defensa como centrales y laterales. Justamente por las bandas es donde también queda un lugar por sector. Por derecha, la lucha sería entre Gonzalo Montiel y Kevin Mac Allister, mientras que por izquierda dependerá de los presentes de Valentín Barco, Marcos Acuña y Julio Soler.

En el mediocampo se puede vivir una carnicería. Con cinco volantes asegurados, solo quedaría lugar para dos centrocampistas más. Uno de corte defensivo o otro más ofensivo. Entre las posibilidades iniciales aparecen Aníbal Moreno, Máximo Perrone, Exequiel Palacios, Alan Varela, Equi Fernández, Nicolás Domínguez y Enzo Barrenechea.

En cambio, con un corte más ofensivo, Nico Paz corre con amplia ventaja, pero aún no se puede confirmar su presencia en el Mundial, ya que Valentín Carboni, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso buscarán quedarse con ese lugar.

Para la posición del famoso “suplente de Messi” emergen posibilidades como Franco Mastantuono, Paulo Dybala, Facundo Buonanotte, Matías Soulé y Claudio Echeverri. Sería raro que más de uno de ellos integre la lista. En esta misma zona de los extremos, podrían sorprender la presencias de Alejandro Garnacho, Benjamín Domínguez o de Gianluca Prestianni.

Por último, quien ocupará el rol de delantero suplente de Lautaro Martínez y de Julián Álvarez. Las opciones son variopintas, y todas han sido probadas por Scaloni. José López, Joaquín Panichelli, Valentín Castellanos o Santiago Castro. Solo habrá lugar para uno de ellos.

Entre confirmados y los que pelean: la lista de 55 jugadores que tiene en mente Scaloni

ARQUEROS

Emiliano Martínez – asegurado

Gerónimo Rulli – asegurado

Walter Benítez

Juan Musso

Facundo Cambeses

DEFENSORES CENTRALES

Cristian Romero – asegurado

Nicolás Otamendi – asegurado

Lisandro Martínez – asegurado

Leonardo Balerdi – asegurado

Marcos Senesi

Lautaro Rivero

Juan Foyth

Facundo Medina

Valentín Gómez

Aaron Anselmino

LATERALES

DERECHOS

Nahuel Molina – asegurado

Gonzalo Montiel

Kevin Mac Allister

IZQUIERDOS

Nicolás Tagliafico – asegurado

Valentín Barco

Marcos Acuña

Julio Soler

VOLANTES

Enzo Fernández – asegurado

Leandro Paredes – asegurado

Alexis Mac Allister – asegurado

Rodrigo De Paul – asegurado

Thiago Almada – asegurado

Nico Paz

Valentín Carboni

Aníbal Moreno

Máximo Perrone

Emiliano Buendía

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Alan Varela

Equi Fernández

Nicolás Domínguez

Enzo Barrenechea

EXTREMOS/SEGUNDA PUNTA

Lionel Messi – asegurado

Nicolás González – asegurado

Giuliano Simeone – asegurado

Franco Mastantuono

Paulo Dybala

Alejandro Garnacho

Claudio Echeverri

Benjamín Domínguez

Matías Soulé

Facundo Buonanotte

Gianluca Prestianni

DELANTEROS

Julián Álvarez – asegurado

Lautaro Martínez – asegurado

Flaco López

Joaquín Panichelli

Valentín Castellanos

Santiago Castro

Los factores que podrían dar más cupos

Scaloni prioriza que los jugadores de la Selección Argentina tengan continuidad en sus equipos, independientemente del club que sea. Por ende, si uno de los jugadores que tienen su boleto sellado para el Mundial no posee una gran cantidad de minutos, su confirmación podría tambalear.

Misma caso si una lesión complica su participación. Ha sucedido con los casos de Nicolás González, Joaquín Correa y Giovani Lo Celso en la previa de Qatar 2022, ya que terminaron quedando afuera y sus lugares fueron tomados por Ángel Correa, Thiago Almada y Enzo Fernández respectivamente. A 162 días, aún todo esta por verse.

En síntesis

Lionel Scaloni confirmó a 18 jugadores fijos para la lista del Mundial 2026 .

confirmó a fijos para la lista del . 8 cupos vacantes restan definirse para completar los 26 citados reglamentarios.

restan definirse para completar los reglamentarios. 37 futbolistas compiten actualmente por los lugares restantes en la convocatoria final.

