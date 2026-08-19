Luego de solo un semestre en Al Wasl, el delantero colombiano ultima detalles para sumarse al club de la Liga MX.

A los 33 años, Miguel Ángel Borja está a un paso de regresar al fútbol latinoamericano. El delantero colombiano viene de un buen pasaje por Al Wasl, de Emiratos Árabes Unidos, pero atendió el llamado de América de México para disputar la segunda parte del año.

El exatacante de River y Palmeiras, entre otros, tendría su primera experiencia en la Liga MX, en caso de que se definan a favor de la transferencia los últimos detalles de esta operación. Pipe Sierra adelantó que va todo sobre ruedas y que se confirmaría en las próximas horas.

El periodista colombiano, especialista en el mercado de pases, explicó que Borja se someterá a los exámenes médicos y, posteriormente, firmará su contrato con las Águilas. Este miércoles por la tarde ya llegó a la Ciudad de México para ultimar detalles.

🚨 ¡YA ESTÁ EN LA CIUDAD DE MÉXICO!



Miguel Borja va rumbo al Club América para arreglar detalles y ser nuevo jugador azulcrema. pic.twitter.com/5N3giIr0Lc — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 19, 2026

Su vínculo con América será, inicialmente, por un año, hasta junio de 2027. En caso de cumplir ciertos objetivos, este se podrá extender por un año más. Es decir, hasta 2028.

Publicidad

Los números de Borja en Al Wasl

Desde su arribo a Al Wasl en enero de este año, Miguel Borja disputó un total de 16 compromisos con el equipo de Emiratos Árabes Unidos. En 984 minutos en cancha, el cafetero aportó 8 tantos y recibió 3 tarjetas amarillas.

Datos clave