Dembélé dio sus candidatos al Balón de Oro y dejó afuera a Lamine Yamal

El francés, ganador del galardón en 2025, trajo polémica al dejar afuera de sus candidatos a la joya española que conquistó el Mundial 2026.

Este martes se dieron a conocer quiénes son los nominados al Balón de Oro 2026. Son treinta los candidatos a ser elegidos como mejor jugador del mundo en un año que tuvo a España campeón del mundo y a París Saint Germain como ganador de la Champions League. Quien lo ganó en 2025, Ousmane Dembélé, dio sus tres preferidos para quedarse con el galardón que entrega France Football.

Dembélé dialogó con France Football y dijo: “No creo que este trofeo esté en duda. Creo que se quedará en manos de un jugador del PSG. ¿Mis tres favoritos? Un poco revueltos: Kvaratskhelia, Harry Kane, que tuvo una temporada buenísima, y creo que Kylian Mbappé“.

Al ser consultado si votaría por sí mismo, el francés que se desempeña en París Saint Germain afirmó: “¿Yo? ¡Para nada! Nunca me pongo en esas situaciones. Nunca voto por mí mismo. Si tuviera que votar, no lo haría”. Cabe recordar que el Mosquito ganó el galardón el año pasado luego de ser pieza clave en la conquista de PSG de la Champions League.

Ousmane Dembélé. (Foto: Getty).

Dembélé habló de Lamine

“Hay muchos más. Michael Olise podría estar entre ellos porque tuvo una temporada increíble. Fue el mejor jugador de la Bundesliga. Lamine Yamal también. Fabián Ruiz, Pacho… Solemos olvidarnos de él, de Pacho. Espero que no nos olvidemos de él este año, porque se lo merece”, completó Dembélé.

Lamine Yamal con la Copa del Mundo. (Foto: Getty).

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Los nominados al Balón de Oro 2026

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Pau Cubarsí (España/Barcelona)

Marc Cucurella (España/Chelsea – Real Madrid)

Ousmane Dembelé (Francia/PSG)

Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

Hakimi (Marruecos/PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/PSG)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)

Marquinhos (Brasil/PSG)

Lautaro Martínez (Argentina/Racing)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)

Joao Neves (Portugal/PSG)

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

Julián Quiñones (México/Al-Qadsiah)

William Pacho (Ecuador/PSG)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Rodri (España/Manchester City – Barcelona)

Ferrán Torres (España/Barcelona – PSG)

Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)

Fabián Ruiz (España/PSG)

William Saliba (Francia/Arsenal)

Vitinha (Portugal/PSG)

Vinícius Jr (Brasil/Real Madrid)

Los nominados al Balón de Oro

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

Esta edición de la entrega del Balón de Oro se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre. En esta oportunidad será en Londres, en homenaje a Sir Stanley Matthews, primer ganador del galardón.

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