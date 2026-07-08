Recién llegado al club, el DT español pidió más de un jugador de la Casa Blanca como refuerzo.

El mercado de pases que ya comenzó a registrar movimientos importantes en Europa tendrá mucha implicancia en el futuro deportivo de Franco Mastantuono, quien se quedó sin la posibilidad de disputar el Mundial con la Selección Argentina y todo indica que tampoco contará entre las prioridades de José Mourinho en Real Madrid.

Sin presiones de parte del club por buscar una salida, será decisión del ex River quedarse a pelear por un lugar o buscar un nuevo destino al que arribar a través de un préstamo con el objetivo de sumar mayor cantidad de minutos y protagonismo en el Viejo Continente.

En ese sentido, la llegada de Álvaro Arbeloa al Fulham como DT le abrió la posibilidad de desembarcar en la Premier League, pues el propio entrenador español que lo dirigió hasta finales de mayo se habría encargado de solicitar expresamente a la directiva que hagan un intento de recibirlo cedido.

Según avanzó BBC Sports, el argentino no sería el único futbolista de Real Madrid con el que el entrenador español, presentado oficialmente este martes, quisiera reencontrarse en Inglaterra. También habría pedido por los fichajes del delantero Gonzalo García y del lateral Fran García, aunque este último terminó incorporándose al Betis este mismo miércoles.

Franco Mastantuono, entre quedarse a pelear por un lugar o tomar nuevos rumbos para sumar protagonismo.

Mastantuono, quien está llamado a reportarse a la pretemporada del equipo Merengue a partir del próximo lunes 13 de julio, podría ver con buenos ojos la posibilidad de sumar experiencia en otra liga de élite como la Premier League y junto a un entrenador al que ya conoce.

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Los números de Mastantuono en Real Madrid

En los 35 partidos que disputó en su primera temporada con Real Madrid, Franco Mastantuono apenas pudo convertir 3 goles y aportar 1 asistencia. Su desempeño, sumado a la mala campaña del equipo y la cifra que se pagó por su fichaje desde River, lo llevaron a ser resistido por los hinchas. Además, perdió su lugar en la Selección Argentina y se quedó afuera del Mundial 2026.

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