Finalmente el defensor de la Selección Argentina estará con sus compañeros en el trascendental partido que definirá la permanencia o no de los Spurs en la máxima categoría del fútbol inglés. Por lo tanto, deberá seguir la Final del Apertura 2026 por TV.

Luego de la catarata de comentarios negativos hacia Cristian Romero por comentar en Instagram que estaría en el Estadio Mario Alberto Kempes para la Final del Torneo Apertura 2026 entre Belgrano y River en lugar de quedarse en Londres para apoyar a sus compañeros en el cruce vital para la permanencia del Tottenham en la Premier League vs. Everton, el defensor volvió a Inglaterra.

A principios de la semana el Cuti apareció en Argentina, en donde continúo con la recuperación del esguince que sufrió en su rodilla derecha el pasado 12 de abril. Y dentro del plan estaba trasladarse a la capital cordobesa para presenciar el duelo con el que el Pirata intentará adjudicarse su primer título en primera división.

Frente a esto, los hinchas de los Spurs despotricaron fuerte en redes sociales contra el zaguero de la Selección Argentina, pues consideran que el capitán del equipo debe estar, por más que no pueda participar del último partido de la temporada, junto a sus compañeros para apoyarlos en lo que será un duelo clave para la permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés.

Lo cierto es que el Cuti en horas del sábado ya aterrizó en el Reino Unido y este domingo presenciará en el Tottenham Stadium el duelo con el Everton. Y en ese mismo sentido, la idea es que trabaje en su rehabilitación en Londres hasta el domingo 31 de mayo, para ya el lunes primero de junio sumarse al esquema de la Selección Argentina.

Cristian Romero mirando el partido del Tottenham con el Brighton el 18 de abril. Getty Images.

Los resultados que necesita Tottenham para mantenerse en la Premier League

Tottenham llega a la última fecha de la Premier League 2025/2026 en el puesto 17 con 38 unidades, un escalón por encima del West Ham United que suma 36. A los Spurs, con ganar frente a Everton, les alcanza para salvarse y con empatar prácticamente también porque hay una diferencia de gol de 12 tantos entre uno y otro.

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Ahora, si los de Roberto De Zerbi pierden y el West Ham le gana al Leeds, Tottenham bajará a la English Football League Championship, junto a Burnley y Wolverhampton que ya están sentenciados.

En síntesis