Taty Castellanos forzaría su salida de West Ham si desciende: el destino que prioriza para continuar su carrera

El delantero argentino no tendría intención de jugar en el Championship y tendría en mente salir de Europa en caso de que los Hammers pierdan la categoría.

El futuro de Valentín Castellanos podría dar un giro inesperado. Con el West Ham United jugándose la permanencia en la última fecha de la Premier League, comenzaron a instalarse versiones sobre una posible salida del delantero argentino en caso de descenso. Y según informó ESPN Brasil, Taty tendría decidido forzar su partida si los Hammers terminan perdiendo la categoría, con la intención de regresar al fútbol sudamericano después de ocho años.

El panorama del conjunto londinense es complejo. Este domingo, West Ham recibirá a Leeds United sin depender de sí mismo para no descender: está obligado a ganar y, además, necesitará que el Tottenham pierda como local frente a Everton para mantenerse en la máxima categoría inglesa. Un panorama que hizo inveitable que los rumores sobre posibles salidas se multipliquen.

Así, uno de los nombres que aparece en el centro de la escena es el de Castellanos, quien llegó en enero como una apuesta fuerte para intentar salvar al equipo. West Ham desembolsó cerca de 30 millones de euros para sacarlo de la Lazio y el argentino respondió con cinco goles en 17 partidos, convirtiéndose en la principal carta ofensiva del equipo.

El panorama de Castellanos

Una eventual caída al Championship cambiaría por completo el escenario de Taty. Teniendo en cuenta tanto la inversión realizada por West Ham, como el cartel que mantiene el atacante dentro del mercado europeo, su continuidad en la segunda división inglesa aparece difícil de sostener. Ahí es donde entra en juego la información surgida desde Brasil sobre el deseo del jugador de emigrar y priorizar como destino a Sudamerica, algo que no sucede desde 2018, cuando defendía la camiseta de Universidad de Chile antes de dar el salto al New York City.

Taty Castellanos podría cambiar de club según el destino que tenga West Ham para la próxim temporada (Getty).

En ese contexto, resulta inevitable recordar viejos intereses. Meses antes de su llegada a la Premier, Castellanos había sido vinculado con un posible desembarco millonario en Flamengo, aunque finalmente la operación nunca avanzó. Además, años atrás también supo estar en el radar de River durante el primer ciclo de Marcelo Gallardo, cuando el club buscaba un reemplazante para Julián Álvarez tras su venta al Manchester City.

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De todos modos, cualquier negociación asoma compleja. Pese a un hipotético descenso, West Ham intentará recuperar la mayor cantidad posible del dinero invertido hace apenas algunos meses y difícilmente facilite una salida sencilla. Mientras tanto, el delantero mantiene el foco puesto en intentar la salvación.

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