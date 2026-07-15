Lionel Scaloni y su paso por Inglaterra: ”La gente de West Ham no me debe recordar muy bien”

El entrenador de la Selección Argentina, en la previa de la Semifinal, recordó lo que fue su paso por el fútbol inglés.

Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa previa al partido que la Selección Argentina disputará ante Inglaterra por la Semifinal de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, recordó lo que fue su breve paso por la Premier League con la camiseta del West Ham United.

”La gente no me debe recordar muy bien”, fue lo primero que dijo el entrenador del combinado albiceleste sobre su proceso en el elenco de Londres, a horas del choque con el elenco de Thomas Tuchel. ”Me podría haber ido mejor, reconozco que fue una etapa un poco extraña porque fui pensando en jugar el Mundial con Argentina”, rememoró.

”El West Ham me dio la posibilidad de jugar de lateral derecho como quería José (Pekerman) para el Mundial 2006, jugué todos los partidos con Alan Pardew de entrenador, pero el último partido me la mandé, es la realidad’‘, relató Lionel Scaloni, en relación con aquel traspaso desde Deportivo La Coruña sobre fines del 2005.

Asimismo, contó el hecho puntual por el que en el West Ham no lo quieren. Un error frente al Liverpool que a su equipo le costó un título: ”En la final de la FA Cup cometí un error que no sé si fue tan grave, pero sí que valió el empate de Gerard que la clavó de 40 y pico de metros. Un gol increíble y eso valió que no me quede en el West Ham”.

Lionel Scaloni jugó 17 partidos en el West Ham United. Getty Images.

No obstante, comentó que aquella equivocación, en lo personal, le dejó un saldo positivo: ”Me cambió la vida para siempre… Para bien me cambió porque ahí conocí a mi esposa, tuve hijos y bueno esto tiene el destino. La gente del West Ham no tendrá un buen recuerdo porque la FA Cup esa ya estaba en nuestros bolsillos, es la realidad. Era nuestra y se perdió… Son cosas del fútbol”.

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Argentina enfrentará a Inglaterra por la Semifinal del Mundial 2026

Este miércoles 15 de julio la Selección Argentina se enfrentará a Inglaterra en la segunda semifinal de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se llevará a cabo en el Estadio de Atlanta desde las 16 horas (ARG). El vencedor se medirá en la Final del domingo 19 de julio en el MetLife de Nueva Jersey a España, que en su turno desplazó del certamen a Francia.

En síntesis