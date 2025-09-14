Partidos de fútbol hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

El domingo llega cargado de fútbol alrededor del mundo con actividad en las principales ligas de Europa y América, además de copas nacionales y torneos internacionales. Desde clásicos locales hasta choques decisivos en Sudamérica y México, la jornada ofrece acción continua durante todo el día.
A continuación, el detalle completo de la agenda futbolera organizada por competencias, con horarios adaptados para Argentina, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos (hora Este) y España.
LaLiga – Jornada 5
- Celta de Vigo vs Girona – 09:00 ARG/CHI – 07:00 COL/PER – 08:00 EST – 14:00 ESP
- Levante vs Real Betis – 11:15 ARG/CHI – 09:15 COL/PER – 10:15 EST – 16:15 ESP
- Osasuna vs Rayo Vallecano – 13:30 ARG/CHI – 11:30 COL/PER – 12:30 EST – 18:30 ESP
- FC Barcelona vs Valencia – 16:00 ARG/CHI – 14:00 COL/PER – 15:00 EST – 21:00 ESP
Premier League – Jornada 4
- Burnley vs Liverpool – 10:00 ARG/CHI – 08:00 COL/PER – 09:00 EST – 15:00 ESP
- Manchester City vs Manchester United – 12:30 ARG/CHI – 10:30 COL/PER – 11:30 EST – 17:30 ESP
Serie A – Jornada 3
- AS Roma vs Torino – 07:30 ARG/CHI – 05:30 COL/PER – 06:30 EST – 12:30 ESP
- Atalanta vs US Lecce – 10:00 ARG/CHI – 08:00 COL/PER – 09:00 EST – 15:00 ESP
- SC Pisa vs Udinese – 10:00 ARG/CHI – 08:00 COL/PER – 09:00 EST – 15:00 ESP
- Sassuolo vs Lazio – 13:30 ARG/CHI – 11:30 COL/PER – 12:30 EST – 18:30 ESP
- Milan vs Bologna – 15:45 ARG/CHI – 13:45 COL/PER – 14:45 EST – 20:45 ESP
Brasileirão Betano – Jornada 23
- RB Bragantino vs Sport Recife – 14:00 ARG/CHI – 12:00 COL/PER – 13:00 EST – 19:00 ESP
- Atlético Mineiro vs Santos – 16:00 ARG/CHI – 14:00 COL/PER – 15:00 EST – 21:00 ESP
- Juventude RS vs Flamengo – 17:00 ARG/CHI – 15:00 COL/PER – 16:00 EST – 22:00 ESP
- São Paulo vs Botafogo – 17:30 ARG/CHI – 15:30 COL/PER – 16:30 EST – 22:30 ESP
- Vasco da Gama vs Corinthians – 20:30 ARG/CHI – 18:30 COL/PER – 19:30 EST – 01:30 (+1) ESP
Copa Intercontinental FIFA
- Pyramids vs Auckland City – 15:00 ARG/CHI – 13:00 COL/PER – 14:00 EST – 20:00 ESP
Liga Profesional Argentina – Clausura, Jornada 8
- Gimnasia LP vs Instituto – 15:00 ARG/CHI – 13:00 COL/PER – 14:00 EST – 20:00 ESP
- Rosario Central vs Boca Juniors – 17:00 ARG/CHI – 15:00 COL/PER – 16:00 EST – 22:00 ESP
- Tigre vs Talleres – 20:00 ARG/CHI – 18:00 COL/PER – 19:00 EST – 01:00 (+1) ESP
- Defensa y Justicia vs Platense – 22:00 ARG/CHI – 20:00 COL/PER – 21:00 EST – 03:00 (+1) ESP
Liga 1 de Perú – Jornada 27
- Alianza Univ. vs Cienciano – 13:30 ARG/CHI – 11:30 COL/PER – 12:30 EST – 18:30 ESP
- Melgar vs Univ. de Deportes – 17:00 ARG/CHI – 15:00 COL/PER – 16:00 EST – 22:00 ESP
- Cusco FC vs Sporting Cristal – 19:30 ARG/CHI – 17:30 COL/PER – 18:30 EST – 00:30 (+1) ESP
- Binacional vs ADT – Suspendido
Liga BetPlay Dimayor (Colombia) – Finalización, Jornada 11
- Independiente Santa Fe vs Jaguares – 16:00 ARG/CHI – 14:00 COL/PER – 15:00 EST – 21:00 ESP
- Deportivo Cali vs Deportivo Pasto – 18:10 ARG/CHI – 16:10 COL/PER – 17:10 EST – 23:10 ESP
- Deportivo Pereira vs Llaneros – 20:20 ARG/CHI – 18:20 COL/PER – 19:20 EST – 01:20 (+1) ESP
- Deportes Tolima vs Boyacá Chicó – 22:20 ARG/CHI – 20:20 COL/PER – 21:20 EST – 03:20 (+1) ESP
Liga BBVA MX – Jornada 9
- Toluca vs América – 00:05 ARG/CHI – 22:05 (13 sep) COL/PER – 23:05 (13 sep) EST – 05:05 ESP
- Querétaro vs Monterrey – 20:00 ARG/CHI – 18:00 COL/PER – 19:00 EST – 01:00 (+1) ESP
- Atlético San Luis vs Tijuana – 22:00 ARG/CHI – 20:00 COL/PER – 21:00 EST – 03:00 (+1) ESP
- Chivas vs León – 00:15 (15 sep) ARG/CHI – 22:15 (14 sep) COL/PER – 23:15 (14 sep) EST – 05:15 (15 sep) ESP
Supercopa de Chile – Final
- Colo Colo vs Universidad de Chile – 15:00 ARG/CHI – 13:00 COL/PER – 14:00 EST – 20:00 ESP