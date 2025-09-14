Es tendencia:
Partidos de fútbol hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

En otro domingo de super acción, la agenda de los principales encuentro alrededor del mundo.

Por Pablo Rodríguez Denis

El domingo llega cargado de fútbol alrededor del mundo con actividad en las principales ligas de Europa y América, además de copas nacionales y torneos internacionales. Desde clásicos locales hasta choques decisivos en Sudamérica y México, la jornada ofrece acción continua durante todo el día.

A continuación, el detalle completo de la agenda futbolera organizada por competencias, con horarios adaptados para Argentina, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos (hora Este) y España.

LaLiga – Jornada 5

  • Celta de Vigo vs Girona – 09:00 ARG/CHI – 07:00 COL/PER – 08:00 EST – 14:00 ESP
  • Levante vs Real Betis – 11:15 ARG/CHI – 09:15 COL/PER – 10:15 EST – 16:15 ESP
  • Osasuna vs Rayo Vallecano – 13:30 ARG/CHI – 11:30 COL/PER – 12:30 EST – 18:30 ESP
  • FC Barcelona vs Valencia – 16:00 ARG/CHI – 14:00 COL/PER – 15:00 EST – 21:00 ESP

Premier League – Jornada 4

  • Burnley vs Liverpool – 10:00 ARG/CHI – 08:00 COL/PER – 09:00 EST – 15:00 ESP
  • Manchester City vs Manchester United – 12:30 ARG/CHI – 10:30 COL/PER – 11:30 EST – 17:30 ESP

Serie A – Jornada 3

  • AS Roma vs Torino – 07:30 ARG/CHI – 05:30 COL/PER – 06:30 EST – 12:30 ESP
  • Atalanta vs US Lecce – 10:00 ARG/CHI – 08:00 COL/PER – 09:00 EST – 15:00 ESP
  • SC Pisa vs Udinese – 10:00 ARG/CHI – 08:00 COL/PER – 09:00 EST – 15:00 ESP
  • Sassuolo vs Lazio – 13:30 ARG/CHI – 11:30 COL/PER – 12:30 EST – 18:30 ESP
  • Milan vs Bologna – 15:45 ARG/CHI – 13:45 COL/PER – 14:45 EST – 20:45 ESP

Brasileirão Betano – Jornada 23

  • RB Bragantino vs Sport Recife – 14:00 ARG/CHI – 12:00 COL/PER – 13:00 EST – 19:00 ESP
  • Atlético Mineiro vs Santos – 16:00 ARG/CHI – 14:00 COL/PER – 15:00 EST – 21:00 ESP
  • Juventude RS vs Flamengo – 17:00 ARG/CHI – 15:00 COL/PER – 16:00 EST – 22:00 ESP
  • São Paulo vs Botafogo – 17:30 ARG/CHI – 15:30 COL/PER – 16:30 EST – 22:30 ESP
  • Vasco da Gama vs Corinthians – 20:30 ARG/CHI – 18:30 COL/PER – 19:30 EST – 01:30 (+1) ESP
Copa Intercontinental FIFA

  • Pyramids vs Auckland City – 15:00 ARG/CHI – 13:00 COL/PER – 14:00 EST – 20:00 ESP

Liga Profesional Argentina – Clausura, Jornada 8

  • Gimnasia LP vs Instituto – 15:00 ARG/CHI – 13:00 COL/PER – 14:00 EST – 20:00 ESP
  • Rosario Central vs Boca Juniors – 17:00 ARG/CHI – 15:00 COL/PER – 16:00 EST – 22:00 ESP
  • Tigre vs Talleres – 20:00 ARG/CHI – 18:00 COL/PER – 19:00 EST – 01:00 (+1) ESP
  • Defensa y Justicia vs Platense – 22:00 ARG/CHI – 20:00 COL/PER – 21:00 EST – 03:00 (+1) ESP

Liga 1 de Perú – Jornada 27

  • Alianza Univ. vs Cienciano – 13:30 ARG/CHI – 11:30 COL/PER – 12:30 EST – 18:30 ESP
  • Melgar vs Univ. de Deportes – 17:00 ARG/CHI – 15:00 COL/PER – 16:00 EST – 22:00 ESP
  • Cusco FC vs Sporting Cristal – 19:30 ARG/CHI – 17:30 COL/PER – 18:30 EST – 00:30 (+1) ESP
  • Binacional vs ADT – Suspendido
Liga BetPlay Dimayor (Colombia) – Finalización, Jornada 11

  • Independiente Santa Fe vs Jaguares – 16:00 ARG/CHI – 14:00 COL/PER – 15:00 EST – 21:00 ESP
  • Deportivo Cali vs Deportivo Pasto – 18:10 ARG/CHI – 16:10 COL/PER – 17:10 EST – 23:10 ESP
  • Deportivo Pereira vs Llaneros – 20:20 ARG/CHI – 18:20 COL/PER – 19:20 EST – 01:20 (+1) ESP
  • Deportes Tolima vs Boyacá Chicó – 22:20 ARG/CHI – 20:20 COL/PER – 21:20 EST – 03:20 (+1) ESP

Liga BBVA MX – Jornada 9

  • Toluca vs América – 00:05 ARG/CHI – 22:05 (13 sep) COL/PER – 23:05 (13 sep) EST – 05:05 ESP
  • Querétaro vs Monterrey – 20:00 ARG/CHI – 18:00 COL/PER – 19:00 EST – 01:00 (+1) ESP
  • Atlético San Luis vs Tijuana – 22:00 ARG/CHI – 20:00 COL/PER – 21:00 EST – 03:00 (+1) ESP
  • Chivas vs León – 00:15 (15 sep) ARG/CHI – 22:15 (14 sep) COL/PER – 23:15 (14 sep) EST – 05:15 (15 sep) ESP

Supercopa de Chile – Final

  • Colo Colo vs Universidad de Chile – 15:00 ARG/CHI – 13:00 COL/PER – 14:00 EST – 20:00 ESP
pablo rodríguez denis
Pablo Rodríguez Denis

